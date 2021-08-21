北宜公路機車騎士又自摔 警籲不要高難度過彎

北宜公路山勢陡峭與道路彎曲，潛藏駕駛安全疑慮。今天於財茂彎再發生機車騎士自摔事件，警方表示，安全行駛北宜的訣竅是「千萬不要高難度過彎」，遇大型車不要急著超車。

新北市警察局新店分局今天下午表示，上午10時許，新北市坪林區北宜公路32.7公里處（財茂彎）發生機車自摔事故，恰好坪林派出所員警就在當地執行防飆車勤務，立刻上前處理。

警方說，柯姓男子沿北宜公路坪林區往新店區方向行駛，不明原因打滑自摔並滑到路旁公車站，撞擊停放路旁的2輛機車。這起事故造成柯男雙手手掌、右手臂、右肩、右膝擦挫傷，但並未送醫。

警方說，柯男因無照駕駛，已由警方依道路交通管理處罰條例製單舉發，並責令禁止駕駛。

警方說，北宜公路是台北與新北往來宜蘭重要道路，財茂彎是重機族、「追焦族」眼中的天堂；尤其，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩後，重機車族數量明顯增加，財茂彎也出現不少攝影愛好者追焦。

警方表示，財茂彎最常見騎士危險駕駛，未來將加強不定時編排取締違規勤務，防制危險駕車。其餘新北重要危險道路中線也將設置交通導桿，增加固定式測速照相桿，不定時變更機動照相地點。

市警局交通警察大隊說，會加強巡邏。安全行駛北宜公路的訣竅是「千萬不要高難度過彎」，遇到大型車輛也不要急著超車。

新店警分局表示，疫情趨緩且適逢暑假，假日晚間常有重機、改裝機車於夜深人靜時，在北宜公路跑山夜遊，嚴重影響住戶休息。

警方說，20日晚間執行防制酒後駕車暨危險駕車勤務，並在新店區北宜路2段聯合取締噪音車。4小時內取締噪音車輛12輛，全數移由環保局依噪音管制法開罰。另外，取締涉及公共危險酒駕2件、無照駕駛9件、超速59件。