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影／台9丙線小客車失控撞斷電桿3人輕傷 雙向交通中斷
台9丙線19.7公里處、花蓮壽豐鄉池南路一處山路彎道，今天近中午時發生小客車自撞電線桿事故，幸好車上3人都只受輕傷，不需要送醫，但電線桿被欄腰撞斷，造成雙向交通受阻，台電人員還在搶修，預計影響10多戶，晚間修復完成。
吉安警分局池南派出所副所長劉彥甫表示，43歲周姓男子今天上午駕駛小客車，載兩名友人沿台9丙線由北往南行駛，11時許行經19.7公里處池南段，即「秘密雞地」餐廳附近彎路，突然衝撞路旁電桿。
撞擊力道猛烈，小客車車頭全毀，電線桿當場斷成兩截，倒在路中央，雙向交通因此中斷。周男等3人僅受輕傷，不需要送醫，警方對周男做酒測，酒測值為0，事故原因正由警方調查處理中。
事故發生後，台電人員也趕往搶修，預計晚間6、7時左右修復完成。警方表示，目前雙向交通暫時封閉，已派員到現場疏導交通，也請民眾配合改道。
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