噪音車夜轟耳膜 新店警聯合環保局共同大執法

新北市新店警分局昨晚在轄內主要幹道及聯外道路執行防制酒後駕車暨危險駕車勤務，並同步配合環保局在新店區北宜路2段聯合取締噪音車，4小時內共取締噪音車12輛，全數移由主管機關依噪音管制法開罰，另外取締酒駕公共危險2件、無照駕駛9件，其中一件駕駛人未成年、牌照逾檢註銷1件、超速59件。

警方表示，因疫情有趨緩跡象，又是暑假期間，假日晚間常有重機、改裝機車於夜深人靜車流較少時，沿北宜公路跑山夜遊，轟隆隆的引擎聲呼嘯而過，嚴重影響沿線居民安寧。因此，新店警分局昨晚與環境保護局鎖定非法改裝、噪音車輛執行夜間攔查，以共同防處改裝噪音車輛擾寧情事。

警方提出，新北市環境保護局早已公告，不得於晚上10時至翌日上午6時，使用未經環保機關噪音審驗或檢驗合格排氣管車輛行駛於道路，違者依噪音管制法第23條，由環保機關處3000元以上、3萬元以下罰鍰。