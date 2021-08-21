影／台中25歲男騎機車深夜上班 閃燈路口遇死劫

台中市太平區育才路、樹孝路口昨天深夜發生死亡車禍，25歲黃姓男子騎機車沿著育才路上班途中，行經樹孝路口時，與一輛轎車碰撞，黃姓機車騎士全身多處骨折，經送醫搶救仍因傷重在今天凌晨不治，22歲黃姓轎車駕駛有輕微擦挫傷，表示當時要到市區訪友；警方研判，育才路、樹孝路口為閃燈路口，雙方駕駛行經路口都未減速，確切原因仍有待進一步釐清。

路口監視畫面顯示，昨天晚間23時46分，黃姓男子騎機車沿太平區育才路西往東方向行駛，在樹孝路口與駕駛轎車的黃姓男子發生碰撞，兩車一路狂噴火花，黃姓騎士重摔落地，身體多處骨折，當場失去心跳，現場撞擊力道大，機車受損嚴重，零件等散落一地，場面驚悚。

台中市消防局獲報，緊急協助將黃姓騎士送往太平國軍總醫院搶救，但黃姓騎士因傷勢嚴重在今天凌晨1時16分宣告不治。機車騎士的父親獲報，相當難過，難以接受出門上班的兒子竟從此天人永隔。