男半夜開車離家 新竹山區尋獲車 人陳屍百公尺外草叢

新竹縣關西鎮昨天驚傳有人陳屍山區草叢，死者是家住桃園的陳姓男子，前一晚獨自開車離家後就失了音訊，急得家屬報警尋人，沒想到警方先是在關西東平里山區尋獲他的黑色賓士，而陳男卻是離車百公尺遠倒臥草叢，身上雖無外傷卻早已沒了呼吸心跳，檢警將進一步相驗釐清男子死因。

陳屍關西山區的陳姓男子（37歲），19日晚間離家後就失去聯絡，妻子擔心他外出發生意外，曾試圖到處詢問親友，但都沒有陳男下落，妻子也在隔天向警方報案尋人，經過手機定位發現，陳男最後蹤跡出現在關西鎮東平里產業道路。

沒想到昨天（20日）下午4點就接獲居民報案，指出有輛黑色賓士停在產業道路上擋住去路，但是車上並沒有駕駛蹤跡，經車牌比對確認就是陳男所有的賓士，妻子聞訊也趕來了解情況。

新埔警分局會同關西消防分隊及關西搜救大隊會同上山尋找，經過2個小時搜索，才終於在離車數百公尺遠的一處草叢當中，找到陳男，但陳男已經死亡，可令眾人疑惑的是他身上並無外傷，為何會陳屍郊外，原因仍要釐清。