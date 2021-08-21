賊偷小貨車閃躲警車追緝 自撞對向橋墩受傷

彰化縣周姓男子今天清晨偷竊小貨車，再偷自行車零件，警方接獲貨車失主報案，循線找到在路邊停車的周男，他立刻超車向前衝，可能太緊張，衝撞員埔路與新興巷的對向橋墩，車頭幾乎全毀，彰化縣消防局埔心分隊與員林西區救護隊趕到，以破壞品破壞車頭，救出雙腳腳踝撕裂傷的周男送醫急救，幸無生命危險。

警方調查，周姓（40歲）今天上午到溪湖鎮偷竊小貨車，開到鎮上沿途偷竊報廢自行車的車輪輪圈，一路偷到埔心鄉。貨車失主上午5點多醒來，要出門做生意，打開一看，停放門前的貨車竟不翼而飛，趕快報警，警方據報調閱路口監視畫面，發現失竊貨車出現在埔心鄉。

溪湖警分局出動線上警網，在員埔路發現貨車停放路邊，周男疑似在車上睡覺，警車默默停在貨車前面擋車，員警還沒下車，貨車已發動，周男超車向前衝，警車緊隨在後，追逐約100多公尺，貨車衝向對向車道，撞上新興巷的對向橋墩，車頭全毀。