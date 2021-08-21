聽新聞
test
0:00 / 0:00
賊偷小貨車閃躲警車追緝 自撞對向橋墩受傷
彰化縣周姓男子今天清晨偷竊小貨車，再偷自行車零件，警方接獲貨車失主報案，循線找到在路邊停車的周男，他立刻超車向前衝，可能太緊張，衝撞員埔路與新興巷的對向橋墩，車頭幾乎全毀，彰化縣消防局埔心分隊與員林西區救護隊趕到，以破壞品破壞車頭，救出雙腳腳踝撕裂傷的周男送醫急救，幸無生命危險。
警方調查，周姓（40歲）今天上午到溪湖鎮偷竊小貨車，開到鎮上沿途偷竊報廢自行車的車輪輪圈，一路偷到埔心鄉。貨車失主上午5點多醒來，要出門做生意，打開一看，停放門前的貨車竟不翼而飛，趕快報警，警方據報調閱路口監視畫面，發現失竊貨車出現在埔心鄉。
溪湖警分局出動線上警網，在員埔路發現貨車停放路邊，周男疑似在車上睡覺，警車默默停在貨車前面擋車，員警還沒下車，貨車已發動，周男超車向前衝，警車緊隨在後，追逐約100多公尺，貨車衝向對向車道，撞上新興巷的對向橋墩，車頭全毀。
警方通報119，消防局埔心分隊與員林西區分隊出動，以破壞器材破壞車體救出周男，他的雙腳腳踝撕裂傷，在警方戒護下，搭乘員林西區分隊救護車前往衛福部彰化醫院救治，警方將待他治療後偵訊，依竊盜罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言