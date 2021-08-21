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男急拍車窗喊老婆要生了 警霸氣說「跟我後面」開道
桃園市龜山分局陳姓員警日前跨區辦案，回程路上被一名男子拍打車窗，聽到他大喊「要生了」，需要警車協助開道前往醫院，由於當下車流大恐來不及叫救護車，員警便對男子說「跟我後面」，隨後打開警示燈一路鳴笛護送，讓產婦在6分鐘後就抵達醫院，母女均安。
龜山警分局龜山派出所員警陳俊諺昨天前往中壢區偵辦贓車案件，上午9時13分許返所途經桃園區中山路，正在停等紅綠燈時，一輛白色轎車突然並排停靠在側，林姓男駕駛（30歲）伸手不斷拍打巡邏車車窗，大喊「要生了！可以幫我開道嗎？」
陳俊諺得知對方妻子即將臨盆，需要立刻趕至聖保祿醫院，然而時值上班尖峰時刻，縱貫要道車流量大，若等救護車恐延誤就醫，當機立斷打開警示燈、 一路鳴笛，並聯絡醫院人員待命，帶著林姓夫妻車輛一路趕赴醫院，6分鐘後就抵達。
到院時，林男不斷大喊「頭已經出來了」，由醫護人員接手在車上直接接生，急迫性可見一斑，所幸後來母女平安；陳俊諺事後也貼心提醒，若中途因事態緊急收到超速、逆向等罰單，也可聯絡派出所協助處理。
龜山所所長馮理澤表示，陳俊諺是警專33期畢業，今年才24歲，平時就十分熱心助人，臨場反應也好，在同事間人氣很高；這次產婦雖然快臨盆，但他為了不驚動產婦並維持用路安全，特意透過手機導航尋找捷徑，維持均速前進、不搶快，讓夫妻倆很快就抵達醫院，是警察人員的好典範。
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