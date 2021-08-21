詐團假冒花蓮黎明教養院行騙 3愛心捐款人遭詐34萬元

花蓮黎明教養院捐款系統近日遭駭客入侵，取得資料後，再由詐團佯裝教養院人員，打電話給善心捐款人偽稱「捐款額度輸入錯誤，要更改設定」，有3人因此一共被騙走34萬元。黎明教養院近日凌續接獲查證電話，才知此事，已報警處理，呼籲捐款人留意勿上當。

黎明教養院從19日陸續接到查證電話，立即與捐款系統的軟體公司了解，得知因軟體公司資料庫遭駭客入侵，捐款人個資外洩，軟體公司已報警，初步調查，接獲84筆詐騙通報，其中有3人被騙走34萬元。

黎明教養院表示，不只一般善心民眾，連院內有捐款的員工都接到詐騙電話。詐團因為取得資料，會清楚告知捐款人以前的捐款金額，佯稱扣款資料有誤需要調整，還提醒之後會接到銀行或郵局行員電話協助重做帳戶設定，再由詐團人員假扮行員行騙。

「利用捐款者愛心行騙，實在太惡劣」，黎明機構執行長梁桂花說，機構照護成本近5成需仰賴各界捐款，近日因為疫情關係，募款已很艱難，竟然還有不肖人士利用捐款人愛心下手行騙，部分原本定期定額捐款的民眾，還因此先暫停捐款，讓教養院募款更是雪上加霜。