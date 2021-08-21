快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團假冒花蓮黎明教養院行騙 3愛心捐款人遭詐34萬元

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮黎明教養院捐款系統近日遭駭客入侵，取得資料後，再由詐團佯裝教養院人員，打電話給善心捐款人偽稱「捐款額度輸入錯誤，要更改設定」，有3人因此一共被騙走34萬元。黎明教養院近日凌續接獲查證電話，才知此事，已報警處理，呼籲捐款人留意勿上當。

黎明教養院從19日陸續接到查證電話，立即與捐款系統的軟體公司了解，得知因軟體公司資料庫遭駭客入侵，捐款人個資外洩，軟體公司已報警，初步調查，接獲84筆詐騙通報，其中有3人被騙走34萬元。

黎明教養院表示，不只一般善心民眾，連院內有捐款的員工都接到詐騙電話。詐團因為取得資料，會清楚告知捐款人以前的捐款金額，佯稱扣款資料有誤需要調整，還提醒之後會接到銀行或郵局行員電話協助重做帳戶設定，再由詐團人員假扮行員行騙。

「利用捐款者愛心行騙，實在太惡劣」，黎明機構執行長梁桂花說，機構照護成本近5成需仰賴各界捐款，近日因為疫情關係，募款已很艱難，竟然還有不肖人士利用捐款人愛心下手行騙，部分原本定期定額捐款的民眾，還因此先暫停捐款，讓教養院募款更是雪上加霜。

目前全案正由警方處理，黎明教養院已透過官網、臉書、寄發電子信件及簡訊等，提醒社會大眾與捐款者這椿詐騙手法，呼籲捐款人提高警覺，並通報165反詐騙中心追蹤。

花蓮黎明教養院公布詐騙集團手法，提醒捐款人不要上當。圖／黎明教養院提供
花蓮黎明教養院公布詐騙集團手法，提醒捐款人不要上當。圖／黎明教養院提供
花蓮黎明教養院公布詐騙集團手法，提醒捐款人不要上當。圖／黎明教養院提供
花蓮黎明教養院公布詐騙集團手法，提醒捐款人不要上當。圖／黎明教養院提供

捐款 詐騙 愛心

延伸閱讀

花蓮海岸公路浪襲採4燈號預警 即時封路提升用路安全

偽造台北市府招標公文 詐團假代標靈骨塔騙4000萬

花蓮樂合里下勞灣溪山壁崩落 水保局搶通河道

靠正妹圖詐41人千萬元！北市刑大逮詐團

相關新聞

烏龍詐團！ 謊稱網路書店扣款失誤卻「給錯代號」

詐團也烏龍！桃園市一名男子在超商ATM前邊通電話邊操作，失敗多次被巡邏員警看見，一問之下發現他遇到詐騙集團，對方不僅能清...

影／台9丙線小客車失控撞斷電桿3人輕傷 雙向交通中斷

台9丙線19.7公里處、花蓮壽豐鄉池南路一處山路彎道，今天近中午時發生小客車自撞電線桿事故，幸好車上3人都只受輕傷，不需...

市民、建國高架全時段科技執法 勿違規跨越雙白線

台北市警方發現不少駕駛人會不管高架橋樑道路規定，有行駛路肩、跨越雙白線、機車違規行駛等行為，因此在市民大道高架道路、建國...

影／台3線獅潭段4小時稽查開出6違規單 擅改車燈占4件

國內疫情趨緩，浪漫台3線開始湧入人潮及車潮，苗栗縣警察局、環保局及苗栗監理站今天上午在台3線獅潭路段展開車輛違規改裝聯合...

影／鎮瀾兒童家園遭駭！捐助者個資外洩 8人遭詐90萬

台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園，因鎮瀾兒童家園委託的資訊公司遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩。鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園昨日...

噪音車夜轟耳膜 新店警聯合環保局共同大執法

新北市新店警分局昨晚在轄內主要幹道及聯外道路執行防制酒後駕車暨危險駕車勤務，並同步配合環保局在新店區北宜路2段聯合取締噪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。