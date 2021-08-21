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疫情減緩大型重機車湧入台南山區 警方攔查多起違規
因應疫情降為二級管制，民眾出遊明顯增加，台南玉井警分局轄內台3、台20及台84線等主要幹道為大貨車載運土方砂石必經道路，每逢周休假日，大型重機車隊也會湧入，分局除針對大貨車規畫取締違規超載等勤務，今天會同台南市環保局以及麻豆監理站配合，執行取締大貨車(砂石、混凝土)違規，並同步執行防制大型重機車違規改裝聯合稽查工作。，加強對大型重機車執行違反號誌、噪音等違規。
玉井警分局與環保局及麻豆監理站等單位聯合稽查行動，今天上午在台3線369公里處（楠西鹿田派出所前）實施聯合稽查，計攔查大型車3輛、機車90部、執行噪音檢測11部其中4部不合格、噪音檢測召回2部、取締車輛改裝等交通違規計10件。
玉井警分局長許敏能表示，大型車輛噸位大、視覺死角多，一旦肇事恐怕傷亡慘重，造成數個家庭破碎，並留下難以抹滅的傷痛。未來將持續配合環保局及麻豆監理站等單位強力執法，持續加強取締落實執行，以期有效嚇阻違規行為。
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