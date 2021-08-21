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影／高市導入智慧救災系統 選博田國際醫院「練兵」

聯合報 / 記者王昭月邱奕能／ 高雄即時報導

消防人員每天在火場中出生入死，最怕的是不諳情勢，救人不成反葬送性命，高雄市消防局為提升防災救災能量，率先導入智慧科技救災系統，透過2D及3D等建物圖資，迅速掌握起火點並定位受困人員位置，精準救援，今早並選定博田國際醫院進行示範演習，驗證在人工智慧及通訊科技輔導下的消防救災效率。

高雄市消防局長李清秀今早到場坐鎮，現場模擬博田國際醫院六樓交誼廳噴出白煙，有員工不支倒地待援，院方在第一時間利用自動通報系統通報119，消防弟兄在前往救災途中就能透過結合AI人工智慧、AR/VR、AIoT智聯網及美國麻省理工學院研發科技手機連網軟體MIT ai2 APP等智慧型設備，掌握機先，一抵現場就精準定位救援，減少消防人員搜索時受災的可能。

「現代消防的重點，就是應用先進科技進行智慧防災」李清秀舉例，去年錢櫃KTV火警造成人員死傷，就因關閉掉消防設備導致人員無法及時逃生，但透過智慧防災科技，即能突破此一障礙，將火場資訊順利傳送到消防局指揮中心，有利於現場搶救部署。

李清秀進一步表示，智慧科技救災系統能將火警現場建物的2D、3D圖資透由連線傳輸給住戶本身及消防防局指揮中心，消防人員在出勤途中就能搶先掌握火警的位置及現場的陳設情況，救災知己知彼，部署上會更周詳，有助於災害救助。這套系統首先選擇博田醫院試辦，未來希望推到各營業廠所及中油等大型工廠，相信對城市的防救災會有很大的幫助。

博田國際醫院副院長阮蘭婷表示，所有的防災都是不怕一萬，只怕萬一，近月來院內同仁為這次消防演習，不斷摸擬演練發生火警時，如何迅速保護到所有病人的安全。醫院對於醫療消防及醫病危災安全責無旁貸，很樂見智慧防災技術能跟上國際發展趨勢。

新興智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量，減少消防人員進火場 搜索時受災的可能。記者王昭月／攝影
新興智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量，減少消防人員進火場 搜索時受災的可能。記者王昭月／攝影
透過智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量。記者王昭月／攝影
透過智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量。記者王昭月／攝影
透過智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量。記者王昭月／攝影
透過智慧科技救災系統，消防人員可以掌握機先，強化救援能量。記者王昭月／攝影

演習 高雄市

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