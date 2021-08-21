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屏東全台唯一「警察廟」 中元普度也祈疫情退散

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局旁榕樹下有座供奉無主神明、17年由分局籌款起造的「警察廟」，中元節將至，分局長黃國源循民俗傳統和同仁、地方人士舉行中元普度祭拜，現場準備三牲五果各式泡麵零食及白米百包等供品，普度十方孤魂，並焚燒銀紙給「好兄弟」，除祈福交通、治安平穩順暢外，也希望疫情能盡快過去，讓大家都能恢復正常生活。

這座全台唯一的「警察廟」，是當地農民17年前在市場找到五尊落難神像，警方依遺失物受理，但過了公告期無人領回，當時的分局長陳俊良決定集資在分局後方大榕樹下建廟供奉5尊神像，有獨山國王、關公、濟公、土地公、中壇元帥，另有「將軍府」，包含潮州郡役所的日軍、日警亡靈、光復後隨國軍（軍旗）進駐分局的陣亡軍魂、大潮州治安、交通事故殞命的生靈等。

不只分局警察，附近居民也會前往祭拜，地方稱之「警察廟」， 第一代是簡易設置，民國97年的任分局長張仁勇主持第二代神廟動土，為確立坐鎮主神，訂做值班台、值班椅，另設值班神尊、交辦事項牌等，以擲筊方式經神明同意，每一神尊負責輪值一周，順序為三山國王、關公、土地公、中壇元帥、濟公。

順應時節中元普渡習俗，潮州警分局長黃國源昨天帶領各組、隊、中心、分駐(派出)所同仁、義警、民防、義交、志工、與潮州戶政事務所人員等，在「警察廟」舉行中元普渡祭祀活動，捻香祝禱，祈求分局轄境交通順暢、治安平穩、疫情能逐漸消失，同仁平安健康。潮州警友辦事處及分局各民防團隊也捐贈白米百包，由各轄區派出所幫助在地弱勢家庭。

中元節將至，屏東縣潮州警分局長黃國源循例和同仁、地方人士在「警察廟」舉行中元普度祭拜，現場準備三牲五果各式泡麵零食及白米百包等供品，普度十方孤魂。記者潘欣中／翻攝
中元節將至，屏東縣潮州警分局長黃國源循例和同仁、地方人士在「警察廟」舉行中元普度祭拜，現場準備三牲五果各式泡麵零食及白米百包等供品，普度十方孤魂。記者潘欣中／翻攝
中元節將至，屏東縣潮州警分局長黃國源循例和同仁、地方人士在「警察廟」舉行中元普度祭拜，現場準備三牲五果各式泡麵零食及白米百包等供品，普度十方孤魂。記者潘欣中／翻攝
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中元節將至，屏東縣潮州警分局長黃國源循例和同仁、地方人士在「警察廟」舉行中元普度祭拜，現場準備三牲五果各式泡麵零食及白米百包等供品，普度十方孤魂。記者潘欣中／翻攝

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