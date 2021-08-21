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影／爬研海林道高山腹痛求援 空勤直升機吊掛送醫

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

台北市一名饒姓男子參加登山隊走研海林道，昨天傍晚在太魯閣國家公園內的大理石營地，突然嚴重腹痛，無法站立和行走。花蓮縣消防局趕往救援，空勤總隊直升機今天一早出動，順利將饒吊掛下山，送醫治療。

饒姓男子年約60歲，參加一支6人登山隊，預計以7天走完研海林道。一行人16日從奇萊登山口入山，昨天是行程第5天，傍晚5時許，饒在位於花蓮縣秀林鄉、海拔接近3000公尺的大理石營地，突然嚴重腹痛，無法站立行走，懷疑是內出血，報案求助。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，接獲報案後，即出動3名消防人員，與太魯閣國家公園巡山員1人，共4人趕往救援，因天色已晚，昨晚夜宿登山口，今天一早再出動救援，因預估步行到現場要4天路程，同步請求空勤直升機協助。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊昨天傍晚5時38分接獲通報，出動嘗試吊掛，但因雲層太厚無法執行任務，飛返基地，今天一早6時29分再度出動，將饒姓登山客吊掛救起，給予氧氣等醫療措施後，腹痛情況稍有改善，上午7時10分降落德興棒球場，將饒男交由消防人員送醫治療。

空勤總隊花蓮駐地直升機今天一早出動，飛赴大理石營地將嚴重腹痛的饒姓登山客吊掛下山，送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤總隊花蓮駐地直升機今天一早出動，飛赴大理石營地將嚴重腹痛的饒姓登山客吊掛下山，送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤總隊花蓮駐地直升機今天一早出動，飛赴大理石營地將嚴重腹痛的饒姓登山客吊掛下山，送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
空勤總隊花蓮駐地直升機今天一早出動，飛赴大理石營地將嚴重腹痛的饒姓登山客吊掛下山，送醫治療。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

太魯閣國家公園 腹痛 直升機

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