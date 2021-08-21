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鎮瀾兒童家園系統遭駭 捐助者個資外洩小心受騙

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園，因鎮瀾兒童家園委託的資訊公司遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩。鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園昨日下午陸續接獲上百通捐助者的電話，表示詐騙集團假冒鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園工作人員，要求核對並提供信用卡資料、或是因系統設定錯誤，要求至ATM或網路銀行操作等，初步估計約有10多人被騙，金額從千元至上萬元不等。鎮瀾兒童家園強調，不會致電要求民眾提供個人資料，接到類似電話，千萬不要相信。

由大甲鎮瀾宮捐助的大甲媽社會福利基金會，自2003年創辦，秉持媽祖慈悲濟世的精神，從事急難救助、獎助學金、冬令救濟、災害救助及老人、婦女、醫療、文化等公益慈善工作，並於2008年開辦兒少安置機構「鎮瀾兒童家園」。

鎮瀾兒童家園表示，受疫情影響，全台公益社福機構捐款減少，在維持營運與人力成本上需更節省和精算。現又遇上詐騙集團入侵，除擔憂會影響捐助者的信心，更是對所有鎮瀾兒童家園的長期捐助者感到抱歉，也擔心有捐助者會因為一時不查而被詐騙成功。

鎮瀾兒童家園強調，懷疑詐騙集團是有預謀及規劃的進行詐騙操作，利用金融機構周末休假前，在周五下午及晚間大規模撥打電話詐騙，讓捐助者無從查證，進而被詐騙。第一時間已發送幾波簡訊提醒所有捐助者，說明鎮瀾宮或是兒童家園不會主動致電要求提供個人資料，也不會要求核對信用卡、銀行帳戶等號碼，更不會指示修訂或操作ATM、網路銀行或對帳，若有接到奇怪的電話應該先掛斷，直接撥打內政部165反詐騙專線求證。

台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園的資訊公司遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩，不少捐助者接獲詐騙電話。圖／取自鎮瀾兒童家園臉書
台中市大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園的資訊公司遭駭客入侵，導致捐助者的資料外洩，不少捐助者接獲詐騙電話。圖／取自鎮瀾兒童家園臉書

詐騙集團 鎮瀾宮

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