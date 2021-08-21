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警局普度供桌上端出花生醬、破布子 原來是為這心願
國內今年爆發新冠疫情，又遭逢乾旱、水災，國泰民安成為國人共同心願，也反應在中元節普度上。南投縣中興警分局中元節前夕舉辦普度，準備花生醬、破布子罐頭，希望治安交通事件「發生降」、刑案「破不止」，轄區平安順暢。
中元節普度和祭祀除了撫慰好兄弟，更希望陽間風調雨順。中興警分局在分局大門擺設供品，由分局長黃念生率領員警持香敬拜祝禱冥陽，祈願地方秩序安定，轄境治安良好、交通順暢、民眾出入平安。
普度供品除了傳統的三牲、素果普度十方孤魂，警方也將花生醬、破布子罐頭擺上供桌，取諧音刑案事故「發生降」、「破不止」；另外也準備綠色乖乖，象徵轄區治安綠燈無恙，護佑轄區治安「平」穩、交通「平」暢、民眾「平」安。
員警表示，今年國內爆發新冠肺炎疫情，員警投入防疫工作，壓力不小。加上年初旱災嚴重，最近又連日大雨造成災情，人民保母也有些擔憂，祈求能風調雨順、疫情早日過去，全民健康平安，早日恢復正常生活。
黃念生說，中元普度是重要習俗，分局每年都在中元節前夕或當日舉行，今年準備「綠乖乖、花生醬、破朴子」，也是員警維持治安交通共同心願，希望凝聚同仁向心力，投入治安、交通維護工作，執行勤務平安健康。
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