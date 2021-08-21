台中深夜機車與汽車事故 騎士傷重送醫不治
台中市黃姓男子昨天晚間騎機車行經太平區一處路口，與黃男駕駛的自小客車發生碰撞，機車騎士送醫後今天凌晨傷重不治，事故原因警方正調查釐清。
台中市警察局太平分局表示，20日晚間11時46分獲報指，太平區樹孝路與育才路口，發生機車與自小客車事故，有人員受傷，警方立即派員到場處理。
警方初步調查，25歲黃男騎乘機車由育才路往東行駛，22歲黃姓男子駕駛自小客車沿樹孝路往北行駛，兩車於路口發生碰撞，現場機車零件四散，自小客車車頭也凹陷。
機車騎士身體多處骨折，送至國軍台中總醫院時已無呼吸心跳，於21日凌晨1時16分宣告不治，另自小客車黃姓駕駛輕微擦挫傷。
雙方經酒測均無酒精反應，其中汽車駕駛表示，當時開車外出要到市區訪友；機車騎士父親表示，兒子晚上要去上班。警方將調閱路口監視器還原經過，以釐清肇事責任。
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