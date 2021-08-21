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獨／嘉義商人逾9千萬泰達幣遭駭 急報案凍結已損千萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義劉姓商人投資帳戶日前被駭客入侵，將劉存放美國泰達幣公司雲端錢包內，價值約308萬美元泰達幣（約8600萬台幣）轉至他人錢包，經報警協助請泰達幣公司暫時凍結駭客帳戶，但約50萬美元泰達幣已被移出，約260萬美元泰達幣凍被結尚未領回，駭客身分、手法檢警仍在偵查釐清。

嘉義市警方對此案低調，強調已積極偵辦，但不願說明案情；據了解警方偵辦至今，雖掌握駭客 IP及其在台所租用雲端空間，日前還到新北搜索，研判駭客先駭入劉及幹部通話群組，才能掌握金流帳戶、密碼、原始信箱、手機訊息，但不排除劉開戶時即被掌握，依妨害電腦使用罪偵辦中。

據了解，劉姓商人從事兩岸三地投資，日前經手港澳帳款，客戶將300多萬美元轉換成泰達幣，存入劉開戶的二個美國泰達幣公司雲端帳戶錢包，相關信箱、帳密由劉及核心幹部保管，若要移動錢包內泰達幣，公司會寄認證碼到原始信箱，經確認後才可移動交易。

今年7月上旬，劉等人發現帳戶泰達幣被多次移轉，駭客疑竊得帳務信箱、帳號、密碼後，分次將308萬美元泰達幣移轉到他人多組帳號內，劉等人重新設定新帳密，仍擋不住駭客接續轉帳。

劉等人先聯絡美泰達幣管理公司，要求凍結駭客雲端錢包，但美方公司要求須有正式報案資料，劉等才轉向警方報案、請刑事局國際科協助，泰達幣公司才暫時凍結駭客雲端錢包，但錢包內約50萬美元泰達幣已被交易提領。

劉男對於雲端錢包被駭相當低調，僅透過友人轉述，事發至今1個多月，還有多個錢包丶約260萬美元泰達幣被凍結未取回，希望國內警方、執法單位及美方管理公司積極協助，讓他盡早取回錢包存款、減少損失。

嘉義劉姓商人存入美泰達幣管理公司帳戶，日前疑被駭客入侵、損失慘重。記者卜敏正／翻攝
嘉義劉姓商人存入美泰達幣管理公司帳戶，日前疑被駭客入侵、損失慘重。記者卜敏正／翻攝
虛擬貨幣泰達幣與美元1比1掛鉤，1泰達幣估價轉換即為1美元（合成示意圖）。記者卜敏正／翻攝
虛擬貨幣泰達幣與美元1比1掛鉤，1泰達幣估價轉換即為1美元（合成示意圖）。記者卜敏正／翻攝

泰達幣 駭客 嘉義

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