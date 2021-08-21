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三車撞一團2騎士受傷 巧！交大警巡邏經過秒救援

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市北屯區莊美街發生汽、機車三車碰撞事故，林男騎機車與陳姓女汽車駕駛發生碰撞，陳女車輛再撞擊蘇姓男騎士，兩位機車騎士當場「犁田」手腳多處擦挫傷，交大警員蔡光陽巡邏經過，發現2騎士倒地受傷，立即打119通報，並在後方疏導車流，避免二度事故發生。

本周一(16日)中午1時許，台中市警局交通警察大隊警員蔡光陽執行巡邏勤務，經過北屯區庄美街90號前，發現一輛汽車與兩輛機車撞在一起，2名機車騎士倒地受傷。

蔡員為避免二次交通事故，先撥打電話通報救護車、交通分隊到場，同時進行肇事車輛定位，再將事故車輛移到路旁，恢復後方車流通行。

警方調查，騎機車的林男(30歲)從后庄三街由北往南方向直行，與庄美街西往東的陳姓女駕駛(42歲)發生碰撞，陳女車輛碰撞後再撞從后庄三街南往北的蘇姓男騎士(72歲)，林男、蘇男手腳多處擦挫傷，陳女飽受驚嚇，三人均無酒駕。進一步肇事原因有大交大事故組釐清。

台中市北屯區莊美街發生汔、機車三車碰撞事故，交大警員蔡光陽巡邏經過，發現2騎士倒地受傷，立即打119通報，並在後方疏導車流，避免二度事故發生。圖／讀者提供
台中市北屯區莊美街發生汔、機車三車碰撞事故，交大警員蔡光陽巡邏經過，發現2騎士倒地受傷，立即打119通報，並在後方疏導車流，避免二度事故發生。圖／讀者提供
台中市北屯區莊美街發生汔、機車三車碰撞事故，交大警員蔡光陽巡邏經過，發現2騎士倒地受傷，立即打119通報，並在後方疏導車流，避免二度事故發生。圖／讀者提供
台中市北屯區莊美街發生汔、機車三車碰撞事故，交大警員蔡光陽巡邏經過，發現2騎士倒地受傷，立即打119通報，並在後方疏導車流，避免二度事故發生。圖／讀者提供

機車騎士 交大

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