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台東男子今早酒駕自撞竟回中午才喝一點 警哭笑不得
台東1名余姓男子今早疑酒駕自撞橋墩，一度受困車內，警消據報趕往救援，幸救出後余男僅輕微外傷無大礙，經酒測為0.4毫克，依公共危險罪移送法辦。
警方表示，今天早上6點30分許，接獲通報指出卑南鄉溫泉路376巷發生交通事故，經員警到場瞭解，55歲余男駕駛白色轎車，沿溫泉路南向北行駛，失控撞上橋墩，車頭毀損，駕駛座車門無法開起，余受困車內。
警消利用破壞器材，才將余男救出脫困，余僅輕微外傷，無生命危險，經酒測達0.4毫克超標，依公共危險罪偵辦。
不過，警方處理開單過程中，余男還一度不簽名，辯稱「今天中午才喝一點」，但事發時間是早上，讓現場處理警消哭笑不得。
台東警分局表示，目前仍是取締酒駕大執法，已取締遹30件，酒駕零容忍，呼籲民眾千萬不要酒駕上路。
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