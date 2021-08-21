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高爾夫球場人工湖驚見轎車載浮載沉 疑老翁久病厭世

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

位於新北市林口區下福地區一間高爾夫球場，今天凌晨驚見一輛轎車在球場內的人工湖載浮載沉，嚇得員工趕緊報案，消防人員下水打撈後救出已失去呼吸心跳的68歲黃男，經送醫不治，後續交由員警調查。

據了解，黃男住在下褔一帶，認識的鄰居說他因疾病纏身導致近日心情低落。昨天晚間有住高爾夫球場附近的民眾報案，指稱看到一輛轎車怠速停在門口很久，不知怎麼了；未料今天凌晨，高爾夫球場員工就看到同輛轎車在球場人工湖內載浮載沉。

消防人員到場後下潛，在約水下4公尺深的地方發現已經失去呼吸心跳多時的黃男，打撈上岸後送往林口長庚醫院，現場未留有遺書，待警方釐清案情。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

消防人員將車輛打撈上岸。記者柯毓庭／翻攝
消防人員將車輛打撈上岸。記者柯毓庭／翻攝

林口 長庚

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