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高爾夫球場人工湖驚見轎車載浮載沉 疑老翁久病厭世
位於新北市林口區下福地區一間高爾夫球場，今天凌晨驚見一輛轎車在球場內的人工湖載浮載沉，嚇得員工趕緊報案，消防人員下水打撈後救出已失去呼吸心跳的68歲黃男，經送醫不治，後續交由員警調查。
據了解，黃男住在下褔一帶，認識的鄰居說他因疾病纏身導致近日心情低落。昨天晚間有住高爾夫球場附近的民眾報案，指稱看到一輛轎車怠速停在門口很久，不知怎麼了；未料今天凌晨，高爾夫球場員工就看到同輛轎車在球場人工湖內載浮載沉。
消防人員到場後下潛，在約水下4公尺深的地方發現已經失去呼吸心跳多時的黃男，打撈上岸後送往林口長庚醫院，現場未留有遺書，待警方釐清案情。
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