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影／台南工廠凌晨大火 百名消防、義消7小時滅火

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區中山路一處工廠今天凌晨12點15分左右起火，消防員到達不久2、3樓完全燃燒、一片火海；台南市消防局陸續派遣歸仁、復興、崇善、後甲等20多個消防分隊前往，消防員漏夜輪番搶進工廠打火，辛苦七個小時終於在清晨滅火收隊；起火原因及財務損失待查。

現場消防員指出，接獲報案是工廠冒煙，到達現場後起初工廠外觀並沒有看到明火，廠方人員表示工廠3樓工具機起火，正拉水線要上3樓打火時發現火舌已竄出門窗、2樓也有火煙竄出，因各樓層面積達400平方公尺，現場人力難以壓制火勢，立即呼叫支援。

廠方人員告訴消防員，場內沒有人員受困，但是裡面有許多化學原料；二樓有鹽酸200公斤、三樓冰醋酸150公斤，消防員打火必須小心翼翼；所幸其餘化學物品均在倉庫區暫時不會延燒。

但是不久工廠後方也起火，火勢還向下往1樓延燒，消防員擴大在工廠四周拉水線防護、消防局也陸續增派其他地區分隊支援供水與人力，阻止火勢蔓延。義消分隊長黃信欽等4名義消也支援兩部空拍機，協助掌握各個火點現況、調派水線壓制火勢。

雖然因現場易燃物多，大火打了一個多小時還沒辦法控制，所幸現場人員連同外藉勞工32人都在火勢擴大前全部疏散；打火兩個半小時後終於撲滅3樓火勢，也成功阻止延燒1樓及倉庫，直到上午7點過後才完全撲滅殘火。

台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝
台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝
台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝
台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝
台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝
台南仁德工廠凌晨大火，數以百計消防員義消打火到上午。記者周宗禎／翻攝

消防員 空拍機

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