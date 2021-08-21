8旬翁開車外出22小時未歸 竟是卡山區邊坡無法脫身

台南市左鎮區一名80歲老翁，19日下午自行駕車外出後，徹夜未歸家屬遍尋不著，隔天中午心急如焚到新化分局左鎮分駐所報案，員警受理後立即通報線上勤務人員實施協尋，在離老翁住家約2公里處，發現汽車卡在山路邊坡，無法動彈，老翁受困車內達22小時，全身癱軟無力，員警立即將人救出送醫幸無大礙。

新化警方表示，老翁家人20日12時許至左鎮分駐所報案，稱其父親因年紀老邁、記憶有退化情形，19日下午3時自行駕車外出後未歸，因未攜帶手機無法聯絡，恐生意外心急如焚，請警方協助尋找。

左鎮分駐所所長黃文彬即帶同員警至其住家附近調閱監視器並依其可能的車行方向沿路查訪，路上一名工人表示，有看見老翁駕車往山中前去，員警進入偏僻山區尋找，下午1時許發現有部汽車卡在山路邊坡，老翁尚在車內，因老翁在車內近22小時，體力耗盡動彈不得，因邊坡為鬆軟爛泥，救援員警及消防隊人員遂合力將老翁救出後，通知救護車送往新化分院就醫，幸無大礙。