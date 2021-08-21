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連鎖壽司店疑爆食物中毒 宜蘭6人不適就醫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店傳出疑似食物中毒，今天公休全館消毒。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店傳出疑似食物中毒，今天公休全館消毒。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店6月開幕，近日傳出疑似食物中毒。有民眾8月18日上門用餐後，卻出現發燒、拉肚子等身體不適，並在臉書發文詢問，不少人留言也有類似情形。宜蘭縣政府衛生局表示，20日下午至晚間陸續接獲通報，累計攝食16人，11位有不適症狀，其中6人就醫，部分已採驗檢體送驗中；該壽司店業者同日緊急公告，21日公休進行全館消毒。

宜蘭縣政府衛生局派員稽查該壽司店，並採集相關檢體送驗。圖／衛生局提供
宜蘭縣政府衛生局派員稽查該壽司店，並採集相關檢體送驗。圖／衛生局提供

陳小姐在臉書發文，18日前往該壽司店用餐後，2名友人都發燒、拉肚子，快篩呈現陰性；她提到3人當天僅一起吃一餐，但隔天都發燒、拉肚子，同行友人發燒躺了整天，無法正常進食、行走，以及工作。

陳小姐說，第一次食物中毒，不知道要24小時內，向當地主管機關報告，現已通報當地主管機關衛生所，店家也已經主動聯繫，表明會積極審視、館內勘查、不再發生相關問題。

宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店傳出疑似食物中毒，今天公休全館消毒。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店傳出疑似食物中毒，今天公休全館消毒。圖／記者林佳彣翻攝

衛生局接獲通報後，18日立即派員前往稽查，依通報內容針對環境進行採集。該壽司店20日緊急在臉書粉專公告，21日公休一天，進行全館消毒；如原先有訂位者，會有專員電話聯繫，也請民眾不要白跑一趟。

陳小姐貼文一出，不少民眾在下方留言用餐經驗，「我15日去吃，我兒子16日半夜大嘔吐，拉肚子掛急診，發高燒到現在還沒好。」有人說，「8月16日中午外帶，上吐下瀉、發燒、畏冷、頭暈，連續3天，有打電話提醒，他們有說要退款跟補償醫藥費，想說現在疫情期間，餐廳生活不易，有請他們注意一些，想不到也有其他人。」

一名消費者回憶，17日開始拉肚子，後續還出現發冷、發燒到39度，以為是感冒，先到附近診所看診，後來又掛急診；目前已聯絡店家、通報衛生局，他表示，店家處理態度很積極也願意負責，希望他們可以度過這次考驗。

該壽司店發聲明，除積極配合相關單位，針對食材採檢、銷毀及更換之外，21日結合委外清潔團隊，再次進行全面性消毒作業。督導傅柏翔說明，20日陸續聯絡消費者，並會退費、負擔醫療費用，爾後加強店內清消、人員食安觀念等。

衛生局表示，18日接獲醫院通報，有3起個案產生相關症狀；20日下午至晚上陸續接獲電話通報，累計攝食16位，11人有不適症狀，其中6人就醫，部分已採驗檢體送驗中，檢驗報告預計7到14天出爐，將盡速釐清判定責任歸屬。另外，衛生局已輔導業者依據食品良好衛生規範準則，加強衛生自主管理，並已將其列為重點稽查店家。

宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店近日傳出疑似食物中毒。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」
宜蘭縣五結鄉一間知名連鎖壽司店近日傳出疑似食物中毒。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識+」

衛生局 發燒 壽司

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