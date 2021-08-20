煮飯「轟」一聲釀火警驚動12輛消防車 疑因老鼠惹禍

彰化縣秀水鄉彰鹿路一處民宅今天傍晚5點半左右通報發生火警，消防人員到場後已無火煙，現場瓦斯爐管路疑似被老鼠咬破缺口，造成瓦斯開關起火被燒熔，幸好76歲吳姓婦人機警關閉瓦斯桶開關，鄰居聽聞呼救前來立即用濕抹布蓋熄火勢，防止擴大延燒，但老婦人倉皇逃離現場時跌倒導致左手臂擦傷，送往彰化秀傳醫院救治。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁說，瓦斯釀成的火警較常見的起因為開關壞掉或管線彎折破損，該住宅卻疑似瓦斯桶管線被老鼠咬破成一個大洞，提醒民眾使用瓦斯軟管應符合國家標準，平正安裝並保持固定不使其變形或移動，也不要使用太長瓦斯軟管，長度不可超過1.8公尺，並經常檢查瓦斯軟管，如有破洞應立即更換。

吳姓婦人今天傍晚準備煮晚餐，轉動傳統瓦斯爐開關，卻都無法點火，她持續按鈕點火，突然間「轟」的一聲，驚呼聲音也驚動鄰居，消防局接獲疑似住宅火警，不敢大意，出動各式消防車輛12輛、救護車2輛，消防人員25名，不過吳婦在第一時間關閉瓦斯開關，鄰居以濕抹布將還有餘火的瓦斯爐蓋住，順利控制火勢，未釀嚴重災害。