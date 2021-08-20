蘆洲狠心男對貓潑熱水還拍片 威脅前女友復合

新北市蘆洲區一名男子為逼迫前女友復合，竟將貓咪關入外出籠、對貓潑灑滾燙的熱水，動保處17日晚間接獲民眾通報，經查發現貓咪全身約20%有燙傷，其中以臉部最嚴重，動保處表示，目前貓咪在高壓氧病房治療中，警方已介入調查，依動保法最高可處2年以下有期徒刑。

動保處表示，報案人指稱，黎姓飼主狠心對自己飼養的貓潑灑熱水虐待，並將燙貓行為錄製成影片發送給前女友，威脅要求復合。從民眾提供影片發現，黎姓飼主將貓置於寵物運輸箱內，再以熱水澆灌。

動保處表示，黎姓飼主惡劣行為令人髮指，動保處依動保法第25條規定將飼主移送法辦，可處2年以下有期徒刑，最高可罰200萬元，除將黎姓男子列入禁止飼養名單，並要求參加動保講習及通報社會局做為高風險家庭關懷訪視對象。