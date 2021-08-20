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蘆洲狠心男對貓潑熱水還拍片 威脅前女友復合

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市蘆洲區一名男子為逼迫前女友復合，竟將貓咪關入外出籠、對貓潑灑滾燙的熱水，動保處17日晚間接獲民眾通報，經查發現貓咪全身約20%有燙傷，其中以臉部最嚴重，動保處表示，目前貓咪在高壓氧病房治療中，警方已介入調查，依動保法最高可處2年以下有期徒刑。

動保處表示，報案人指稱，黎姓飼主狠心對自己飼養的貓潑灑熱水虐待，並將燙貓行為錄製成影片發送給前女友，威脅要求復合。從民眾提供影片發現，黎姓飼主將貓置於寵物運輸箱內，再以熱水澆灌。

動保處表示，黎姓飼主惡劣行為令人髮指，動保處依動保法第25條規定將飼主移送法辦，可處2年以下有期徒刑，最高可罰200萬元，除將黎姓男子列入禁止飼養名單，並要求參加動保講習及通報社會局做為高風險家庭關懷訪視對象。

該貓咪的臉部燙傷最嚴重，四隻腳掌及背部也有多處燙傷，動保處表示，感謝愛心人士許先生第一時間前往及時救援，貓咪目前在醫院24小時監控下，在高壓氧病房中接受妥善治療，動保處也請醫院全力搶救務必要挽救生命，醫療費用將向黎姓飼主求償。民眾如發現動物受虐，請撥打24小時專線02-29596353通報。

貓咪全身約百分之20有燙傷，其中以臉部最嚴重。圖／新北市動保處提供
貓咪全身約百分之20有燙傷，其中以臉部最嚴重。圖／新北市動保處提供
動保處長楊淑方與獸醫院醫師討論貓咪傷勢。圖／新北市動保處提供
動保處長楊淑方與獸醫院醫師討論貓咪傷勢。圖／新北市動保處提供

貓咪 動保法

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