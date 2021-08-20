屏東警下班後酒駕自摔 警局長震怒記一大過、主管連坐

在屏東縣警局任職內勤的林姓員警，18日下班返家後至友人家中飲酒，晚上酒後騎機車返家途中，自撞路旁圍籬倒地受傷，民眾報案送醫，他的酒測值1.01毫克，內埔警分局依公共危險罪嫌將他函送屏東地檢署外，縣警局今天除記一大過懲處，並查究單位主管考核監督不周之責，縣警局長李文章也為此親自召開「防制員警酒後駕車檢討會」。

林姓員警酒駕被依公共危險罪嫌函送檢方偵辦後，屏東縣警局表示以最嚴格的標準審視行政、刑事及懲戒等責任，先予以記一大過懲處，並查究單位主管考核監督不周之責，同時局長召開「防制員警酒後駕車檢討會」，各內、外勤主管參與會議，擬定後續相關處置及策進作為，加強內部管理。

除由相關管考單位加強走動式管理外，並責由各單位主管針對所屬同仁落實防制酒駕關懷作為，同時發送宣教案例，期能導正飲酒偏差風氣，避免是類違法案件發生。

局長李文章說，為防範員警酒駕案件發生，經常利用各項集會三申五令、耳提面命，嚴禁同仁酒後駕車行為，然仍有同仁不自愛以致發生憾事，對此案件，其深表痛心，同時再次強調對員警各類違法、違紀案件絕不護短的立場，主動從嚴、從速查辦並處置，以維護優良的警察風紀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康