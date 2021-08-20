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禍從天降！卡車墜入民宅 屋主嚇傻以為飛彈擊中

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮今天中午發生一起離奇車禍，1輛重達數噸的貨車竟突然砸落一排連棟透天厝後方，導致6戶民宅受損，駕駛受傷送醫。民眾見狀，以為飛彈打來，事故現場一片狼藉，卡車也嚴重扭曲變形，滿地還有大大小小的碎石，也讓無辜受波及的屋主擔心「這下要找誰賠償」。

據了解，肇事的陳姓男貨車駕駛駕車行經關西鎮竹69線1.9K處，疑似因煞車失靈，竟衝出道路護欄，直接砸向一旁坡下的民宅，聲響之巨大嚇壞屋內民眾。民眾跑出家門查看，竟然是貨車從天而降，連電線桿都被撞斷橫倒上方路中。

因貨車直接從3樓高衝下一旁民宅，陳姓駕駛被救出時，向救護人員表示身體疼痛，緊急被送醫檢查治療，初步診斷有肋骨及鎖骨骨折，所幸除了駕駛受傷，並未傷及民宅居民，但屋主見房屋受損嚴重，後方倉庫甚至整個被壓垮，急得擔心賠償要找誰討。

新埔警分局關西分駐所到場處理後，向民眾表示賠償問題要向貨車駕駛及其所屬公司反映，但員警酒測肇事駕駛並無酒精反應，還要釐清是否因貨車煞車失靈導致意外發生。

被波及的民宅一共有6戶，屋主也擔心賠償修復之路漫長。記者巫鴻瑋／翻攝
被波及的民宅一共有6戶，屋主也擔心賠償修復之路漫長。記者巫鴻瑋／翻攝
貨車衝出道路位置留下滿地石塊，連電桿都被撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
貨車衝出道路位置留下滿地石塊，連電桿都被撞斷。記者巫鴻瑋／翻攝
貨車從民宅後方道路衝下，當場砸毀6戶民宅後方。記者巫鴻瑋／翻攝
貨車從民宅後方道路衝下，當場砸毀6戶民宅後方。記者巫鴻瑋／翻攝

飛彈 車禍

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