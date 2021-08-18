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阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

遇行車糾紛持刀恐嚇 男反劃傷自己手指還被法辦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

22歲黃男昨天下午3時許騎車返家時，在新北市林口區登林路與23歲江男發生行車糾紛，雙方爆發衝突，過程中江竟持刀下車理論，扭打後反傷自己手指，黃男趁機報警，警方詢問後依恐嚇、妨害自由與社維法移送新北地檢署。

據了解，黃男在劇場裡擔任表演者，昨天下午他騎車返家時，在登林路上遇到江男駕駛汽車，黃男超車，江男再超越黃男，黃男按喇叭示警，引起江男不滿，認為黃男有意挑釁，便在前方紅燈停等時擋住黃男去路，持刀下車與他理論。

黃男見江男沒把刀套拿掉，衝向江男以右手鎖喉、左手將刀按在車輛引擎蓋上，雙方僵持不下，過程中江男還劃傷自己手指，最後黃男加大鎖喉力道，才讓江男鬆開刀子，黃男隨即將刀丟進草叢後報警，江男則出口恐嚇黃男，稱要對他不利。

警方獲報到場將兩人帶回派出所，並查扣江男犯案工具，警詢後依恐嚇、傷害、社會秩序維護法移送新北地檢署。

恐嚇 劇場

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