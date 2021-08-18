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影／沙鹿平交道死亡車禍 死者「肢離破碎」身分追查中
台中市沙鹿區興安路平交道今天傍晚發生事故，一名行人疑侵入平交道，被莒光號列車撞上，當場死亡，身體被壓在列車車廂底下，全身肢離破碎，鐵路警察在鐵軌四周尋找他的屍塊拚湊，目前正調查他的身分和進入平交道原因。
台中市消防局今天下午5點47分獲報，沙鹿區興安路平交道有事故，莒光號撞上行人，派沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，由沙鹿分隊分隊長吳振淞帶隊前往搶救。
救護員到場發現，行人明顯死亡，年齡、性別無法辨識，未送醫，後續交由員警處理，警方在現場找到一把轎車鑰匙，研判是死者所有，正在尋找該車；鐵路局表示，這列莒光號海線列車，從潮州開往花蓮，在平交道南端撞到侵入行人，事故發生後，沙鹿至龍井站間路線交通中斷，南下和北上列車都有延誤，晚上7點24分，列車開離事故現場。
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