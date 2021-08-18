影／沙鹿平交道死亡車禍 死者「肢離破碎」身分追查中

台中市沙鹿區興安路平交道今天傍晚發生事故，一名行人疑侵入平交道，被莒光號列車撞上，當場死亡，身體被壓在列車車廂底下，全身肢離破碎，鐵路警察在鐵軌四周尋找他的屍塊拚湊，目前正調查他的身分和進入平交道原因。

台中市消防局今天下午5點47分獲報，沙鹿區興安路平交道有事故，莒光號撞上行人，派沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，由沙鹿分隊分隊長吳振淞帶隊前往搶救。