熟客多次摸臀忍無可忍 自助餐老闆制止遭追砍數十刀深見骨

台中大里區一家自助餐店56歲謝姓自助餐廳男老闆，今天上午11時8分在店門口，遭62歲的李姓熟客追砍，謝老闆驚逃店內，一路大喊「救命」，仍遭李姓熟客一路追殺，謝老闆往店外逃進巷弄數十公尺的住家，身中數十刀，左肩及左背傷口深可見骨，現場血跡斑斑，被緊急送往亞洲大學附屬醫院搶救；行兇的李姓熟客事後騎機車逃離現場，往太平山區逃逸。警方說明，已掌握兇嫌的人、車，全力緝兇中。

謝姓老闆的哥哥表示，李姓男子過去常來自助餐店消費，是店內熟客，但疑似有壞習慣，多次摸弟弟的屁股，二個月前，弟弟忍無可忍，出言制止，要李姓熟客不要這樣，之後李姓熟客就不曾出現過，沒想到這次竟拿到砍他的弟弟。

亞洲大學附屬醫院說明，謝姓患者到院意識清醒，但檢查後，發現主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等十多處有嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨，經緊急處理後，接受骨科醫師手術。

自助餐謝姓老闆遭追砍的畫面在下午曝光，李姓熟客穿白衣、黑褲，安全帽沒有脫下，抽出一把刀，就逕走向自助餐門口，朝站在門口的謝姓老闆砍去，謝姓老闆先躲到店內，其他客人目睹驚逃、閃躲到店外。謝老闆連忙往店外巷弄內逃跑，李姓熟客仍緊追不放，到了民宅前，又往謝姓老闆身上猛刺數刀，民宅前方停放轎車，包括車門和後照鏡上，還有地面血跡斑斑。李嫌行凶後，走回到門口欲騎車離開時，刀還掉在地上，撿起來後，就騎機車逃離。