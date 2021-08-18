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熟客多次摸臀忍無可忍 自助餐老闆制止遭追砍數十刀深見骨

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中大里區一家自助餐店56歲謝姓自助餐廳男老闆，今天上午11時8分在店門口，遭62歲的李姓熟客追砍，謝老闆驚逃店內，一路大喊「救命」，仍遭李姓熟客一路追殺，謝老闆往店外逃進巷弄數十公尺的住家，身中數十刀，左肩及左背傷口深可見骨，現場血跡斑斑，被緊急送往亞洲大學附屬醫院搶救；行兇的李姓熟客事後騎機車逃離現場，往太平山區逃逸。警方說明，已掌握兇嫌的人、車，全力緝兇中。

謝姓老闆的哥哥表示，李姓男子過去常來自助餐店消費，是店內熟客，但疑似有壞習慣，多次摸弟弟的屁股，二個月前，弟弟忍無可忍，出言制止，要李姓熟客不要這樣，之後李姓熟客就不曾出現過，沒想到這次竟拿到砍他的弟弟。

亞洲大學附屬醫院說明，謝姓患者到院意識清醒，但檢查後，發現主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等十多處有嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨，經緊急處理後，接受骨科醫師手術。

自助餐謝姓老闆遭追砍的畫面在下午曝光，李姓熟客穿白衣、黑褲，安全帽沒有脫下，抽出一把刀，就逕走向自助餐門口，朝站在門口的謝姓老闆砍去，謝姓老闆先躲到店內，其他客人目睹驚逃、閃躲到店外。謝老闆連忙往店外巷弄內逃跑，李姓熟客仍緊追不放，到了民宅前，又往謝姓老闆身上猛刺數刀，民宅前方停放轎車，包括車門和後照鏡上，還有地面血跡斑斑。李嫌行凶後，走回到門口欲騎車離開時，刀還掉在地上，撿起來後，就騎機車逃離。

台中市消防局說明，消防局在上午11時8分獲報有男子遭砍傷，仁化分隊出動救護車1輛、2名救護人員趕往，11時17分抵達，發現男子全身多處刀傷，經現場緊急處置，於11時31分送往亞大醫院救治。

李姓熟客（紅圈處）騎機車停放在自助餐店門口，拿出刀，見謝姓老闆就砍。圖／民眾提供
李姓熟客（紅圈處）騎機車停放在自助餐店門口，拿出刀，見謝姓老闆就砍。圖／民眾提供
台中大里區56歲謝姓自助餐廳男老闆遭追砍，逃跑進巷弄民宅前方，身中數刀，送醫急救。圖／亞大醫院提供
台中大里區56歲謝姓自助餐廳男老闆遭追砍，逃跑進巷弄民宅前方，身中數刀，送醫急救。圖／亞大醫院提供
謝姓老闆（左）從自助餐廳逃到巷弄，李姓熟客（右）一路追砍。圖／民眾提供
謝姓老闆（左）從自助餐廳逃到巷弄，李姓熟客（右）一路追砍。圖／民眾提供
謝姓老闆逃出自助餐廳，李姓熟客（紅圈處）一路追砍。圖／民眾提供
謝姓老闆逃出自助餐廳，李姓熟客（紅圈處）一路追砍。圖／民眾提供
李姓熟客（紅圈處）騎機車停放在自助餐店門口，拿出刀，見謝姓老闆站在店門口就砍。圖／民眾提供
李姓熟客（紅圈處）騎機車停放在自助餐店門口，拿出刀，見謝姓老闆站在店門口就砍。圖／民眾提供

自助餐店

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