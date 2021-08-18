快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／通緝犯為小姐爭風吃醋 打昏男子丟山溝尋獲遺體

聯合報 / 記者江良誠賴香珊／南投即時報導

南投縣25歲松姓男子8月1日到埔里鎮小吃部與莊姓男子等人喝酒唱歌，疑似酒後爭風吃醋，松為陪酒小姐打昏莊男，並開車將人載走後音訊全無，警方昨天在屏東縣找到松男，今天上午在仁愛鄉山區找到莊男屍體，偵訊後依傷害致死罪嫌移送南投地檢署偵辦。

松男等人在埔里鎮鯉魚潭小吃部喝酒唱歌，還有小姐陪酒，違反防疫規定，警方將業者函送南投縣衛生局裁處；南投縣建設處長李正偉說，小吃部經營視聽歌唱，但目前未開放休閒娛樂場所，小吃部偷偷營業，將依傳染病防治法開罰6到30萬元罰款。

警方調查，莊姓男子（47歲）1日凌晨和朋友在鯉魚潭一處小吃部喝酒唱歌，酒後為了陪酒小姐爭風吃醋，和松男爆發衝突，松暴怒毆打，導致莊受傷倒地。松便扛起被害人搭車離開。其他友人擔心意外，撥打兩人電話，但都無人接聽報警處理。

警方調查，松姓男子是竊盜慣犯，因竊盜案遭台東、苗栗、南投等7處地檢署通緝，埔里分局組成專案小組，追查嫌犯行蹤，昨天在屏東縣潮州鎮逮捕嫌犯。

松男狂毆莊男頭部導致被害人昏死，他駕駛莊的轎車將人載到仁愛鄉偏僻山區，將莊丟棄到山溝後逃離，這幾天在花蓮、台東、屏東等處躲藏，直到昨天被專案小組在潮州逮捕，警方今天在仁愛鄉和國姓鄉交界邊坡下，找到莊男屍體。檢察官下午解剖驗屍，初步研判莊姓男子是外力致死，詳細死因仍需進一步鑑定。

警方專案小組今天在仁愛、國姓交界山區，找到莊姓男子屍體。圖／讀者提供
警方專案小組今天在仁愛、國姓交界山區，找到莊姓男子屍體。圖／讀者提供
警方專案小組今天在仁愛、國姓交界山區，找到莊姓男子屍體。圖／讀者提供
警方專案小組今天在仁愛、國姓交界山區，找到莊姓男子屍體。圖／讀者提供

殺人

延伸閱讀

酒後徒手毆死友棄屍南投山區 男逃亡半個月落網

相關新聞

台中女老師胃鏡檢查身亡…家屬拉白布條抗議 診所回應了

蕭姓國小女老師今年4月1日因胃食道逆流到台中太平一家診所接受胃鏡檢查時休克，緊急轉送醫院，在加護病房3天仍不治。家屬今天...

影／沙鹿平交道死亡車禍 死者「肢離破碎」身分追查中

台中市沙鹿區興安路平交道今天傍晚發生事故，一名行人疑侵入平交道，被莒光號列車撞上，當場死亡，身體被壓在列車車廂底下，全身...

自助餐老闆遭熟客街頭追砍數十刀 台中警緝兇中

台中大里區一家自助餐店56歲謝姓自助餐廳男老闆，今天上午11時8分在店門口，遭62歲的李姓熟客追砍，謝老闆驚逃店內，一路...

影／通緝犯為小姐爭風吃醋 打昏男子丟山溝尋獲遺體

南投縣25歲松姓男子8月1日到埔里鎮小吃部與莊姓男子等人喝酒唱歌，疑似酒後爭風吃醋，松為陪酒小姐打昏莊男，並開車將人載走...

聯結車掉落「壘球大石塊」 20分鐘後釀奪命車禍

桃園市張姓男子昨晚駕駛聯結車行經龜山區振興路，一塊2顆壘球大的石塊從石斗掉出，落在路面，20多分鐘後造成一名女騎士閃避不...

台南11個月大男嬰疑在幼兒園猝死 午睡臉色蒼白叫不醒

台南市歸仁區一家私立幼兒園，今天下午3點多發生11個月大男嬰，疑突然暈倒後，臉色發白，幼兒園報救護車緊急送醫，到達台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。