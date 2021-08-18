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影／通緝犯為小姐爭風吃醋 打昏男子丟山溝尋獲遺體
南投縣25歲松姓男子8月1日到埔里鎮小吃部與莊姓男子等人喝酒唱歌，疑似酒後爭風吃醋，松為陪酒小姐打昏莊男，並開車將人載走後音訊全無，警方昨天在屏東縣找到松男，今天上午在仁愛鄉山區找到莊男屍體，偵訊後依傷害致死罪嫌移送南投地檢署偵辦。
松男等人在埔里鎮鯉魚潭小吃部喝酒唱歌，還有小姐陪酒，違反防疫規定，警方將業者函送南投縣衛生局裁處；南投縣建設處長李正偉說，小吃部經營視聽歌唱，但目前未開放休閒娛樂場所，小吃部偷偷營業，將依傳染病防治法開罰6到30萬元罰款。
警方調查，莊姓男子（47歲）1日凌晨和朋友在鯉魚潭一處小吃部喝酒唱歌，酒後為了陪酒小姐爭風吃醋，和松男爆發衝突，松暴怒毆打，導致莊受傷倒地。松便扛起被害人搭車離開。其他友人擔心意外，撥打兩人電話，但都無人接聽報警處理。
警方調查，松姓男子是竊盜慣犯，因竊盜案遭台東、苗栗、南投等7處地檢署通緝，埔里分局組成專案小組，追查嫌犯行蹤，昨天在屏東縣潮州鎮逮捕嫌犯。
松男狂毆莊男頭部導致被害人昏死，他駕駛莊的轎車將人載到仁愛鄉偏僻山區，將莊丟棄到山溝後逃離，這幾天在花蓮、台東、屏東等處躲藏，直到昨天被專案小組在潮州逮捕，警方今天在仁愛鄉和國姓鄉交界邊坡下，找到莊男屍體。檢察官下午解剖驗屍，初步研判莊姓男子是外力致死，詳細死因仍需進一步鑑定。
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