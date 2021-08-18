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阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

醫材送貨員流血意識不清癱坐路邊 熱心警及時救命

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園一名林姓男子（57歲）今日上午上班時，突感身體不適，緊急將機車停靠路邊，隨即癱坐在地，路過員警發現異狀便上前關切，緊急送醫後並無大礙。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住楊梅區的林男今天上午上班行經平鎮區延平路三段時，突然感到身體右半部麻痺無力，立即將機車停靠路邊並全身無力癱坐在地；疑似停車時重心不穩，又穿著拖鞋，造成腳趾甲斷裂，整個腳掌佈滿鮮血。

恰巧員警呂明欽及吳曉玲巡邏經過，發現林男癱坐在人步道上，立即上前關心，這才發現林男已些許意識不清，面對警方詢問也無法清楚回應，員警見狀趕緊通報消防局到場協助救護送至聯新醫院。

恢復意識後林男表示自己本身是醫療器材送貨員，可能因為近日工作操勞，才導致輕微中風，林男妻接獲警方通知，趕到醫院，發現林男身體無恙，激動感謝員警熱心協助，避免憾事發生。

員警巡邏發現腳掌流血且癱坐在地的林男。記者翁唯真／翻攝
員警巡邏發現腳掌流血且癱坐在地的林男。記者翁唯真／翻攝
員警詢問林男問題，發現林男意識些許不清。記者翁唯真／翻攝
員警詢問林男問題，發現林男意識些許不清。記者翁唯真／翻攝

桃園 中風

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