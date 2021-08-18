聯結車掉落「壘球大石塊」 20分鐘後釀奪命車禍

桃園市張姓男子昨晚駕駛聯結車行經龜山區振興路，一塊2顆壘球大的石塊從石斗掉出，落在路面，20多分鐘後造成一名女騎士閃避不及撞上，摔車後頭部遭受重創，送醫不治；警方循線找到張男，詢後依過失致死罪嫌將他送辦，肇事原因調查中。

龜山警方昨天下午18時58分許接獲民眾報案，李姓女子（41歲）騎機車由振興路直行往萬壽路方向行駛，因閃避不及撞上路面一塊約2顆壘球大的石塊，女子摔車後頭部撞擊路樹及人行道緣石，遭重創，雖經119人元緊急送林口長庚醫院搶救，仍於當晚8時許宣告不治。