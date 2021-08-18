快訊

檢警查緝非法「房仲神器」 驚見前任、現任總統個資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南11個月大男嬰疑在幼兒園猝死 午睡臉色蒼白叫不醒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市歸仁區一家私立幼兒園，今天下午3點多發生11個月大男嬰，疑突然暈倒後，臉色發白，幼兒園報救護車緊急送醫，到達台南市醫院前無呼吸心跳，警方接獲醫院通報後，已前往幼兒園調閱監視錄影畫面，釐清事發經過，明天報請檢察官相驗查明死因。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午3點13分接獲幼兒園人員報案，11個月大吳姓男嬰，突然暈倒、臉色發白疑似OHCA，中心值勤員並指導幼兒園人員做CPR，消防分隊到場後，接手做心肺復甦術，緊急將他送到台南市立醫院。

台南市立醫院說，男嬰到達醫院前已經沒有呼吸心跳。園區老師表示，今天上午11點多他喝牛奶，下午2點多起來哭鬧，下午2點40分安撫他睡覺，直到下午3點13分發現男童臉色蒼白叫不醒，撥打119送醫。

歸生警分局說，已接獲醫院通報，派員前往幼兒園訪查調閱監視錄影畫面，釐清事發經過，明天報請南檢檢察官相驗查明死因。

嬰兒情境示意圖。圖／Ingimage
嬰兒情境示意圖。圖／Ingimage

幼兒園 嬰兒

延伸閱讀

黑龍江20歲女子參加減肥營 「地獄式瘦身」後猝死

20歲女參加減肥營卻猝死營中 地獄式瘦身內幕曝光

影／九把刀岳母猝死 高大成：兩檢查可確定是否打疫苗引起

泰國爆首例混打疫苗死亡！39歲女老師接種隔天猝死

相關新聞

台中女老師胃鏡檢查身亡…家屬拉白布條抗議 診所回應了

蕭姓國小女老師今年4月1日因胃食道逆流到台中太平一家診所接受胃鏡檢查時休克，緊急轉送醫院，在加護病房3天仍不治。家屬今天...

聯結車掉落「壘球大石塊」 20分鐘後釀奪命車禍

桃園市張姓男子昨晚駕駛聯結車行經龜山區振興路，一塊2顆壘球大的石塊從石斗掉出，落在路面，20多分鐘後造成一名女騎士閃避不...

台南11個月大男嬰疑在幼兒園猝死 午睡臉色蒼白叫不醒

台南市歸仁區一家私立幼兒園，今天下午3點多發生11個月大男嬰，疑突然暈倒後，臉色發白，幼兒園報救護車緊急送醫，到達台南市...

司馬庫斯失足落水男子被尋獲 卡溪底石縫3天成冰冷遺體

新竹縣尖石鄉司馬庫斯男子15日與友人前往泰崗溪畔釣魚卻不慎失足落水，經過救難人員連日搜救，終於在今天（18日）下午在下游...

基隆湖海路小貨車火燒車駕駛逃生 化學泡沫撲滅火勢

基隆市往萬里的湖海路，今天下午有一輛小貨車開到一半突然起火，吳男駕駛及時逃生，沒有受傷。消防人員趕至用化學泡沫撲滅火勢，...

台北橋頭商旅深受詐騙車手熱愛 破紀錄3小時清出13人

詐騙集團隨著疫情解封復工，新北市某商務旅館不但有「買一送一」優惠且佔台北橋頭地利之便，深受車手喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。