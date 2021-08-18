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台南11個月大男嬰疑在幼兒園猝死 午睡臉色蒼白叫不醒
台南市歸仁區一家私立幼兒園，今天下午3點多發生11個月大男嬰，疑突然暈倒後，臉色發白，幼兒園報救護車緊急送醫，到達台南市醫院前無呼吸心跳，警方接獲醫院通報後，已前往幼兒園調閱監視錄影畫面，釐清事發經過，明天報請檢察官相驗查明死因。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午3點13分接獲幼兒園人員報案，11個月大吳姓男嬰，突然暈倒、臉色發白疑似OHCA，中心值勤員並指導幼兒園人員做CPR，消防分隊到場後，接手做心肺復甦術，緊急將他送到台南市立醫院。
台南市立醫院說，男嬰到達醫院前已經沒有呼吸心跳。園區老師表示，今天上午11點多他喝牛奶，下午2點多起來哭鬧，下午2點40分安撫他睡覺，直到下午3點13分發現男童臉色蒼白叫不醒，撥打119送醫。
歸生警分局說，已接獲醫院通報，派員前往幼兒園訪查調閱監視錄影畫面，釐清事發經過，明天報請南檢檢察官相驗查明死因。
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