聽新聞
test
0:00 / 0:00

司馬庫斯失足落水男子被尋獲 卡溪底石縫3天成冰冷遺體

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉司馬庫斯男子15日與友人前往泰崗溪畔釣魚卻不慎失足落水，經過救難人員連日搜救，終於在今天（18日）下午在下游一處溪底石縫中尋獲祂的遺體，原本要由直升機吊掛下山，卻因天候不佳改為人力搬運下山，警消則再次呼籲山區天候不穩，民眾溪邊活動需多注意自身安全。

不幸落水身亡的50歲蔡姓男子，事發當天在司馬庫斯橋下下游約200公尺垂釣，沒想到行走在溪畔大石頭上時，疑因腳滑而落入湍急溪水中，雖然當下友人見狀立即報案請求救援，但山區因午後降雨溪水未退，導致救援困難。

不過新竹縣消防局經過連日搜救，今天下午1時許終於在事發下游5公里的位置，找到卡在石縫中的蔡男，但已成冰冷遺體，救援人員仍將遺體從溪水中拉上岸，並通報消防署派直升機要將蔡男遺體吊掛下山。

無奈尖石鄉天候不佳，直升機無法出動配合吊掛作業，現場便派遣車輛，並由人力將遺體從溪谷送上鄰近道路，再運送下山，也宣告救援行動結束。

新竹縣消防局則提醒，炎炎夏日民眾多會進行水域活動，但切記注意自身安全，也禁止前往未開放或有危險的水域進行垂釣或戲水，以免發生意外，不僅危害自身生命，還會動員大量人力搜救。

司馬庫斯男子落水溺斃，遺體3天後在下游溪中石縫尋獲。圖／新竹縣消防局提供
司馬庫斯男子落水溺斃，遺體3天後在下游溪中石縫尋獲。圖／新竹縣消防局提供

直升機 新竹 司馬庫斯

延伸閱讀

男子司馬庫斯橋下釣魚不慎被水沖走 消防人員搶救中

桃源區代表謝宜真落水失蹤第8天 家屬：「死要見屍」

影／台中一漁工昨彰化海域落海 海巡搜救中

不放棄希望！桃源民代謝宜真落水第4天警消持續搜救

相關新聞

台中女老師胃鏡檢查身亡…家屬拉白布條抗議 診所回應了

蕭姓國小女老師今年4月1日因胃食道逆流到台中太平一家診所接受胃鏡檢查時休克，緊急轉送醫院，在加護病房3天仍不治。家屬今天...

聯結車掉落「壘球大石塊」 20分鐘後釀奪命車禍

桃園市張姓男子昨晚駕駛聯結車行經龜山區振興路，一塊2顆壘球大的石塊從石斗掉出，落在路面，20多分鐘後造成一名女騎士閃避不...

台南11個月大男嬰疑在幼兒園猝死 午睡臉色蒼白叫不醒

台南市歸仁區一家私立幼兒園，今天下午3點多發生11個月大男嬰，疑突然暈倒後，臉色發白，幼兒園報救護車緊急送醫，到達台南市...

司馬庫斯失足落水男子被尋獲 卡溪底石縫3天成冰冷遺體

新竹縣尖石鄉司馬庫斯男子15日與友人前往泰崗溪畔釣魚卻不慎失足落水，經過救難人員連日搜救，終於在今天（18日）下午在下游...

基隆湖海路小貨車火燒車駕駛逃生 化學泡沫撲滅火勢

基隆市往萬里的湖海路，今天下午有一輛小貨車開到一半突然起火，吳男駕駛及時逃生，沒有受傷。消防人員趕至用化學泡沫撲滅火勢，...

台北橋頭商旅深受詐騙車手熱愛 破紀錄3小時清出13人

詐騙集團隨著疫情解封復工，新北市某商務旅館不但有「買一送一」優惠且佔台北橋頭地利之便，深受車手喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。