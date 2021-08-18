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司馬庫斯失足落水男子被尋獲 卡溪底石縫3天成冰冷遺體
新竹縣尖石鄉司馬庫斯男子15日與友人前往泰崗溪畔釣魚卻不慎失足落水，經過救難人員連日搜救，終於在今天（18日）下午在下游一處溪底石縫中尋獲祂的遺體，原本要由直升機吊掛下山，卻因天候不佳改為人力搬運下山，警消則再次呼籲山區天候不穩，民眾溪邊活動需多注意自身安全。
不幸落水身亡的50歲蔡姓男子，事發當天在司馬庫斯橋下下游約200公尺垂釣，沒想到行走在溪畔大石頭上時，疑因腳滑而落入湍急溪水中，雖然當下友人見狀立即報案請求救援，但山區因午後降雨溪水未退，導致救援困難。
不過新竹縣消防局經過連日搜救，今天下午1時許終於在事發下游5公里的位置，找到卡在石縫中的蔡男，但已成冰冷遺體，救援人員仍將遺體從溪水中拉上岸，並通報消防署派直升機要將蔡男遺體吊掛下山。
無奈尖石鄉天候不佳，直升機無法出動配合吊掛作業，現場便派遣車輛，並由人力將遺體從溪谷送上鄰近道路，再運送下山，也宣告救援行動結束。
新竹縣消防局則提醒，炎炎夏日民眾多會進行水域活動，但切記注意自身安全，也禁止前往未開放或有危險的水域進行垂釣或戲水，以免發生意外，不僅危害自身生命，還會動員大量人力搜救。
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