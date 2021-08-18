花蓮消防局推動防災訓練 今年將添49名防災士
花蓮每年都面臨颱風、豪雨、土石流及地震等複合式災害威脅，花蓮縣消防局鼓勵民間團體及熱心民眾參與防災工作，去年辦理防災士培訓，有70人取得證照，今年有49人參與培訓，若通過花蓮將有119名防災士，協助做好居家防災工作。
內政部近年推動防災士制度，消防局開辦為期2天的防災士培訓課程，傳授學員相關防災專業訓練，並進行學科、術科測驗，取得合格證書後，正式成為防災士。
防災士平時引領社區民眾，做好當地社區災前整備工作，並做為社區與公部門之間的橋梁，在災害發生時由防災士在社區中，帶著民眾進行初期應變的自救工作，於災難第一時間取得政府相關災害預警資料，幫助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。
消防局災害管理科長陳秋銘指出，去年防災士培訓課程共有70人合格，今年有50人報名，49人參與培訓，若全數取得證照，將有119名防災士，協助進行防災工作。
消防局長林文瑞表示，花蓮縣府從2012年開始，結合水保局、九河局、消防署在全縣13鄉鎮市推動82個水患、土石流自主防災社區及韌性社區，而這次消防局辦理防災士訓練，在建設處、農業處及各鄉鎮市公所協助推動下，民眾踴躍報名參訓。未來將持續推動自主防災社區，讓更多人參與居家防災工作。
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