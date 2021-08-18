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當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

夫悲傷報案稱妻亡 警到場突見腳趾微抽動救一命

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉王姓男子日前發現妻子倒臥家中臥室，搖動呼喚均無反應，難過報案稱妻死亡，當地員警到場細察發現仍有微弱生命跡象，立刻實施CPR搶救並通報119，警消合作將其送醫，成功挽救王妻性命，親友今感謝警方避免憾事發生。

仁愛警分局指出，該分局勤務中心12日獲報中正村有意外死亡案件，王姓報案人口氣哀傷，稱其伍姓妻子死亡，希望警方能派員協助處置通報驗屍等相關事宜，隨後立刻通報當地過坑派出所，並由該所所長陳俊賢、警員李亦宸前往查看協助。

過坑所陳俊賢、李亦宸到場時，只見王姓報案人神情哀傷的呆坐在家門外沙發，而他看見警方後，供稱其妻子倒在臥室床上，搖動呼喚都沒用，一動也不動的死掉了，陳、李2人至臥室查看確認王妻平躺在床上，兩眼上吊，經呼叫無反應。

只不過，眼尖的陳、李隨後發現王妻的左腳腳趾似乎微微抽動，2人隨即趨前觀測口鼻呼吸狀況、測量脈搏、心跳後，確認她其實還有生命跡象，只是非常微弱，當下立即指導在旁的王男姪女，3人合作對伍姓婦人實施CPR搶救。

警方表示，實施CPR期間都不敢鬆懈，直到救護車抵達才交由專業救護人員接手搶救，不斷維持伍婦生命跡象，緊急將她送往埔里榮民醫院電擊急救，終於成功挽救伍姓婦人的寶貴生命，王男及伍婦親友對此都相當感謝。

王男則向警提到，妻子有心臟病史，又有飲酒習慣，最近感冒，工作又太忙太累，可能引發急性心肌梗塞，昏倒休克，感謝警方觀察入微，與救護人員共同及時搶救；仁愛警分局長莊順智則肯定員警作為，並呼籲民眾平時要多留意自己健康。

南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供
南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供
南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供
南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供
南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供
南投縣警消及時將生命跡象微弱的王男妻子送醫，成功挽救她的生命。圖／仁愛警分局提供

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