超商店員遭假店長騙遊戲點數5千元 同行互相幫忙反被詐

基隆一名超商店員，接獲自稱鄰近其他超商店長來電，偽稱他們店的影印紙用罄，請幫忙列印客人購買的網銀遊E卡新台幣5000元點數。店員不疑有他照做，對方先以LINE加入好友方式，要求回傳點數卡相片，店員先傳序號給對方，之後再用LINE撥號給對方確認狀況都沒回應，才發現被詐騙報警。

市刑大今指出，在基隆市某超商工作的林姓店員，8月中旬清晨上班時段接獲鄰近其他超商店長來電，偽稱他們店的影印紙用罄，請幫忙列印客人購買的網銀遊E卡新臺幣5000元點數。

警方說，當時店員基於幫忙其他超商，不疑有他照做，對方先以LINE加入好友方式，要求回傳點數卡相片，店員先傳序號給對方，之後再用LINE撥號給對方確認狀況都沒回應，撥打165才發現遭詐騙了。