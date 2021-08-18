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超商店員遭假店長騙遊戲點數5千元 同行互相幫忙反被詐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名超商店員，接獲自稱鄰近其他超商店長來電，偽稱他們店的影印紙用罄，請幫忙列印客人購買的網銀遊E卡新台幣5000元點數。店員不疑有他照做，對方先以LINE加入好友方式，要求回傳點數卡相片，店員先傳序號給對方，之後再用LINE撥號給對方確認狀況都沒回應，才發現被詐騙報警。

市刑大今指出，在基隆市某超商工作的林姓店員，8月中旬清晨上班時段接獲鄰近其他超商店長來電，偽稱他們店的影印紙用罄，請幫忙列印客人購買的網銀遊E卡新臺幣5000元點數。

警方說，當時店員基於幫忙其他超商，不疑有他照做，對方先以LINE加入好友方式，要求回傳點數卡相片，店員先傳序號給對方，之後再用LINE撥號給對方確認狀況都沒回應，撥打165才發現遭詐騙了。

市刑大副大隊長沈瑞坤呼籲，此類詐騙超商店員手法，嫌犯多為佯裝自己是超商高層，專挑超商大夜班店員下手，店員在未見到對方情況下，僅憑電話或通訊軟體溝通，即依指示交易就會遭詐騙。超商應教育訓練宣導店員這類詐騙手法、危機處理方式，店員僅須稍加查證即可避免遭騙，千萬不可因對方是超商高層，就聽其命令辦理。

超商店員遭假店長騙遊戲點數5千元，誤以為同行互相幫忙反被詐。圖／報系資料照片
超商店員遭假店長騙遊戲點數5千元，誤以為同行互相幫忙反被詐。圖／報系資料照片

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