台北橋頭商旅深受詐騙車手熱愛 破紀錄3小時清出13人

詐騙集團隨著疫情解封復工，新北市某商務旅館不但有「買一送一」優惠且佔台北橋頭地利之便，深受車手喜愛。

三重警分局日前在街頭查獲1人，循線追進旅館層層溯源，竟於3小時內從同1旅店的4個房間裡揪出13名詐欺成員，不用走出大樓就清出一整窩，號稱打破全國紀錄。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，北台灣從五月中旬爆發疫情，全台三級警戒，詐騙集團紛紛藏匿到中南部避疫，雙北地區詐欺案件持續一段時間都是「+0」的狀態。但近期降級解封，詐騙又有復工跡象。

警方本月4日先在三重區正義南路天台商圈逮到1名陳姓車手，故意用他的手機在詐騙集團line群組回報：「錢已領到，請求進一步指示？」果然接到指令：「留在原地，會有人與你接洽，長相如下…」。

收到2張照片後，員警守株待兔又逮到李姓及江姓男子，其中李男身上搜出附近某商旅的房卡，隨即前往查探。孰料上樓才剛踏出電梯，走道上1名曾姓男子看見警察轉身就想跑，逮捕之後隨往房間臨檢，接著查獲陸姓及王姓男子。

這時竟然有人躲在防火梯間窺探警方臨檢，於是尾追上樓，又在1房內查獲張、王、李男及蕭女4人，而張男手機裡有1名綽號「四爺」的男子發話：「隔壁房不知誰被衝」、「去看看什麼狀況」。員警便又下樓臨檢，再逮捕「四爺」蔡姓主嫌、何男及林女3人。

原來這群人同屬1個詐騙集團、分工不同角色，警方動用30人僅花3個小時，在同一家旅店2層樓之內4個房間共揪出13人，查扣手機21支、存摺13本、金融卡4張、帳冊及詐欺贓款6萬4200元等贓證物，依詐欺罪嫌移送法辦。