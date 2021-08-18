好友專挑前女友下手 嗆「一次痛快」引他憤怒當街砍人

20歲蕭男專挑21歲余男前女友下手，與余男三任前女友搞曖昧，還在網路上嘲笑余男與幾任前女友的事情，余男忍無可忍，今天中午12時許持刀在住家樓下砍傷蕭男，警方獲報後到場將人逮捕，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署。

據了解，雙方均無前科，余男在泰山家禽市場工作。蕭男與余男三任前女友搞曖昧之外，近日聽聞余男在追求便利商店上班的長髮女孩，也去追求長髮女孩，還不斷在網路上嘲笑余男與前女友的事情，雙方為此多次發生爭執。

今天兩人又因此發生爭執，蕭男自恃余男不敢對他怎樣，除了向余男嗆聲「讓我一次痛快」，還跑到余男住家樓下挑釁，余男忍無可忍，衝到住家廚房拿了一把菜刀衝下樓，見蕭男真的出現在家門口，便持刀朝他砍了三下，附近鄰居見狀嚇得急報案，警方到場後將蕭男送醫，並將余男逮捕後帶回派出所。

附近鄰居說，他聽到有吵架聲便外出查看，見兩人在吵架，一人還拿著刀但沒有動作，便又回到屋內，怎料再次出來，其中一人已經受傷。