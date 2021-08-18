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鹿港百年廣澤尊王被偷 賊辯有徵得同意...卻無擲筊畫面
彰化縣鹿港鎮鳳山寺供奉的百年廣澤尊王，今年8月10日遭宵小竊取，警方獲報後循線找到台中蔡姓男子，男子辯稱他有「佛緣」，被指引到鹿港鳳山寺，還有擲筊徵得同意才將佛像拿走，警方最後在他的機車置物箱內發現佛像，全案依竊盜罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。
鹿港鳳山寺歷史悠久始於道光年間，但在2016年間遭祝融而導致建築毀損，目前重建中，現暫搬遷對面鹿港國小側門空地的臨時行館，有百年歷史的「廣澤尊王」神像卻在本月10日「失蹤」，廟方得知立即報警，警方透過監視器查到50歲蔡姓男子涉有重嫌。
蔡男居無定所，增加警方找人難度，警方從彰化縣北斗、溪州、彰化市、南投、大肚、烏日、沙鹿一路追查，最終在台中市龍井區將蔡男捕歸案，在他機車置物箱取出失竊神像。
蔡嫌對宗教信仰狂熱，他供稱幾年前曾到過鳳山寺，被引領將廣澤尊王神像帶走，他只是想把神像帶回家裡供奉，他還事先向神明「擲杯」請示，第1次「笑杯」，第2次就出現「聖杯」，因此，就把神明帶走了；但警方調閱監視器因故障，並未看到如蔡男所說「徵得同意的影像」，但幸好神明只是出去繞了一圈，未毀損回到鳳山寺。
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