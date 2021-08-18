快訊

國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港百年廣澤尊王被偷 賊辯有徵得同意...卻無擲筊畫面

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮鳳山寺供奉的百年廣澤尊王，今年8月10日遭宵小竊取，警方獲報後循線找到台中蔡姓男子，男子辯稱他有「佛緣」，被指引到鹿港鳳山寺，還有擲筊徵得同意才將佛像拿走，警方最後在他的機車置物箱內發現佛像，全案依竊盜罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

鹿港鳳山寺歷史悠久始於道光年間，但在2016年間遭祝融而導致建築毀損，目前重建中，現暫搬遷對面鹿港國小側門空地的臨時行館，有百年歷史的「廣澤尊王」神像卻在本月10日「失蹤」，廟方得知立即報警，警方透過監視器查到50歲蔡姓男子涉有重嫌。

蔡男居無定所，增加警方找人難度，警方從彰化縣北斗、溪州、彰化市、南投、大肚、烏日、沙鹿一路追查，最終在台中市龍井區將蔡男捕歸案，在他機車置物箱取出失竊神像。

蔡嫌對宗教信仰狂熱，他供稱幾年前曾到過鳳山寺，被引領將廣澤尊王神像帶走，他只是想把神像帶回家裡供奉，他還事先向神明「擲杯」請示，第1次「笑杯」，第2次就出現「聖杯」，因此，就把神明帶走了；但警方調閱監視器因故障，並未看到如蔡男所說「徵得同意的影像」，但幸好神明只是出去繞了一圈，未毀損回到鳳山寺。

鹿港警方在竊賊的機車裡起出被偷走的廣澤尊王神尊。圖／鹿港分局提供
鹿港警方在竊賊的機車裡起出被偷走的廣澤尊王神尊。圖／鹿港分局提供
鹿港警方在竊賊的機車裡起出被偷走的廣澤尊王神尊。圖／鹿港分局提供
鹿港警方在竊賊的機車裡起出被偷走的廣澤尊王神尊。圖／鹿港分局提供

鹿港 監視器

延伸閱讀

疫情趨緩 彰化鹿港祈福線等3條台灣好行路線復駛

宮廟金身豬哥亮有意見？兒謝順福切割「不希望外界誤會謝家斂財」

彰化婦人落水漂了約1公里 今晨下游橋下尋獲遺體

中部新亮點！ 鹿港「和興青創基地」 體驗文青小旅行

相關新聞

北宜公路明隧道落石擋道 重機減速慢行遭後方汽車追撞

新北市坪林區往宜蘭方向北宜公路明隧道今早因落石擋道，大型重機騎士陳姓男子見狀減速慢行，反遭後方鄭姓女子所駕汽車追撞，僅手...

好友專挑前女友下手 嗆「一次痛快」引他憤怒當街砍人

20歲蕭男專挑21歲余男前女友下手，與余男三任前女友搞曖昧，還在網路上嘲笑余男與幾任前女友的事情，余男忍無可忍，今天中午...

影／趕上班闖紅燈連撞兩騎士 1人飛天1人犁田雙雙送醫

台中市許姓男子今天清晨開車行經南區建國北路、柳川東路時闖紅燈，不顧當時柳川東路有多名機車騎士通行，許車迎面撞上2名機車騎...

鹿港百年廣澤尊王被偷 賊辯有徵得同意...卻無擲筊畫面

彰化縣鹿港鎮鳳山寺供奉的百年廣澤尊王，今年8月10日遭宵小竊取，警方獲報後循線找到台中蔡姓男子，男子辯稱他有「佛緣」，被...

大陳榮民伯伯消失31年 旗山戶政所奔走助家屬完成心願

高雄旗山「凱旋新村」安置撤離來台的大陳義胞，歷經一甲子歲月洗禮，老兵凋零所剩無幾。旗山區戶政所去年清查轄區特殊人口，發現...

土城一民宅起火 救出一女疏散四住戶

新北市土城區中正路一民宅今上午十點五十分左右傳出火警。警消獲報後，將民宅四樓起火戶的一名53歲蘇姓女子救出送醫，目前意識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。