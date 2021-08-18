大陳榮民伯伯消失31年 旗山戶政所奔走助家屬完成心願

高雄旗山「凱旋新村」安置撤離來台的大陳義胞，歷經一甲子歲月洗禮，老兵凋零所剩無幾。旗山區戶政所去年清查轄區特殊人口，發現民國元年出生的潘姓老兵在31年前通報失蹤人口，多方努力找到定居北部的外甥女辦妥死亡登記。家人感激說，謝謝你們，舅舅可以安心投胎了。

1955年，國民政府陸續將大陸浙江省沿岸的大陳島、漁山島等地居民撤離來台，人稱「大陳義胞」的榮民與家屬散居阿蓮再興新村、大社和平新村、旗山凱旋新村、鳳山太平新村、旗津實踐新村、林園力行新村等地，旗山人口僅剩個位數。

凱旋新村潘姓居民是來台榮民，他在民國1年出生，民國79年妹妹通報失蹤人口，因多年無音訊又沒有子女，妹妹已在108年過世。歷經一年時間，旗山戶政所人員多方打聽終於聯繫到潘男外甥女葉小姐，今年6月葉女到法院辦理死亡宣告後完成登記。

「如果世間有生死輪迴，那我舅舅可安心投胎了」葉女向戶政所人員道謝說，舅舅數十年前失去音訊，媽媽生前一直掛心此事，雖然舅舅已經不可能存活，但能協助辦理死亡登記，也算替媽媽了卻一番心事。

承辦人員說，曾赴凱旋新村訪查，社區老榮民沒剩幾人，大家對於潘姓男子印象很模糊，可能早年因水災失去蹤跡。鄰長許曉梅說，很多年沒看過這個人，不曉得到人到哪裡去了。