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影／欠1萬8卻要領光存款24萬？ 行員機警阻翁遭詐

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市74歲闕姓男子前天接到詐騙電話，指其手機積欠通訊費1萬8000多元，要求男子到郵局將帳戶內24萬元現金全數領出後等侯通知，行員警覺有異報警後成功阻詐。

中和警分局國光派出所警員黃從心、吳宥哲8月16日上午11時30分接獲郵局行員通報，民眾疑似遭詐騙需要協助，員警迅速趕抵郵局，行員郭小姐表示，闕男欲提領帳戶內全部現金共24萬元，郵局行員進行反詐騙關懷宣導後，闕男說，當天上午在住家接到自稱電信局人員電話，指稱他積欠電話費，故依照電信局人員指示至郵局提領現金並等候電信局人員指示。

行員聽其陳述後，先拖延提款並迅速通報中和警方到場，警方獲報到場後上前了解時，一開始闕男仍然以為是個資遭人盜用要花錢了事，並表示是接到自稱電信局人員電話，一開始對方先告訴他積欠1萬8千元的電信費用，並稱是因為他去申辦手機後沒有去繳費。

闕男表示，從沒有自己去辦過任何手機，此時電信局人員表示可能是老翁個資遭人盜用，隨即向老翁表示要轉接給110警察人員，老翁一聽到警察就開始驚慌，隨後對方告知他需將帳戶內的錢全部領出來等候指示才可解決問題，便匆忙趕至附近郵局打算將帳戶內的24萬元現全部提領出來，幸經警員一番勸說及解釋下，才驚覺是接到詐騙電話，趕緊將提領出來的錢存回去，十分感謝警方的協助與幫忙，讓他的養老金沒有遭詐騙。

中和警方呼籲當接獲假冒政府機關電話時，對方請您不要掛斷直撥或協助轉接110及165，這樣不是真正的110報案或者165反詐騙專線，這樣的撥法只會打到詐騙電話公司內的110或165號分機，一樣轉到詐騙人員手上，遇到詐騙電話立即掛斷電話撥打110或165專線，如有提到匯款或領錢就要提高警覺，以免受騙上當。

新北市74歲男子前天接到詐騙電話，指其手機積欠通訊費1萬8000多元，要求男子到郵局將帳戶內24萬元現金全數領出後等侯通知，行員警覺有異報警成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市74歲男子前天接到詐騙電話，指其手機積欠通訊費1萬8000多元，要求男子到郵局將帳戶內24萬元現金全數領出後等侯通知，行員警覺有異報警成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市74歲男子前天接到詐騙電話，指其手機積欠通訊費1萬8000多元，要求男子到郵局將帳戶內24萬元現金全數領出後等侯通知，行員警覺有異報警成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市74歲男子前天接到詐騙電話，指其手機積欠通訊費1萬8000多元，要求男子到郵局將帳戶內24萬元現金全數領出後等侯通知，行員警覺有異報警成功阻詐。記者王長鼎／翻攝

詐騙 郵局

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