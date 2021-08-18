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桃園小貨車油漆散落50米 3騎士摔傷警開罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市57歲廖姓男子今天上午駕駛小貨車，從觀音往中壢方向行駛，行經觀音區中山路一段683號前，由於小貨車載有油漆未捆綁，後方帆布亦未確實覆蓋上，該車經過該處突然晃動，車上一桶油漆突然掉落路面散落一地，後方3名機車騎士閃避不及滑倒摔傷，警方表示，廖男載送油漆掉落時，卻未停車查看，隨後警覺闖禍回到現場，警方將他依違反道路交通管理處罰條例開單告發開罰。

警方表示，廖男駕駛小貨車在觀音區中山路段，車上一桶油漆掉落路中，道路4、50公尺散落油漆，後方3輛機車騎士來不及閃避，直接「犁田」摔倒，幸好輕傷，廖男疑似逃逸，隨後回到現場處理。

大園交通分隊獲報到場，立即聯絡清潔隊人員前來清除道路油漆油漬，並請救護車，3名機車騎士手腳摔輕未送醫，警方表示，廖男依道路交通管理處罰條例告發，依規定可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，吊扣駕照1年，並須與3名機車騎士進行民事和解賠償。

桃園市廖男開小貨車在觀音路段油漆掉道路散落一地，3名機車騎士閃避不及摔倒。記者曾增勳／ 翻攝
桃園市廖男開小貨車在觀音路段油漆掉道路散落一地，3名機車騎士閃避不及摔倒。記者曾增勳／ 翻攝
桃園市廖男開小貨車在觀音路段油漆掉道路散落一地，3名機車騎士閃避不及摔倒。記者曾增勳／ 翻攝
桃園市廖男開小貨車在觀音路段油漆掉道路散落一地，3名機車騎士閃避不及摔倒。記者曾增勳／ 翻攝

機車騎士 駕照 桃園

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