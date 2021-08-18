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市民、建國高架實施科技執法 4違規項目開出367張罰單

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

為維護高架橋梁道路安全及事故防治，台北市警察局交通大隊針對外送員及民眾騎機車上高架、超重大貨車違規行駛等，在市民高架、建國高架上設置科技執法設備，全時段自動偵測取締違規，違規者最高可處1800元罰鍰，市民高架今年7月取締數僅74件，比首月違規取締數驟降79％，建國高架違規比例則降低58％，總計今年7月共開出367張罰單。

交大指出，常有外送員或民眾騎機車上高架道路或總重量超過10噸的大貨車違規駛上高架，其餘還有車輛跨越雙黃線、行駛路肩等違規行為，因此在市民大道及建國高架分別裝設科技執法設備，針對不依公告管制通行、行駛路肩、跨越雙白線、機車違規行駛等進行全時段自動偵測取締違規。

交大說明，科技執法設備主要透過AI運算來辨識車種及其行徑位置與時間，再進而透過系統自動判斷違規行為及違規路線，提升違規識別率。根據北市交通局公告，總重量逾10噸的大貨車以及機車違規駛上高架部分，將處900元以上、1800元以下罰鍰；行駛路肩與跨越雙白線，則可處600元以上、1800元以下罰鍰。

2個高架橋上的科技執法設備，主要可透過AI運算辨識車種及其行徑位置與時間，再透過系統自動判斷違規行為及違規路徑，提升違規識別率，違規行為採檢後，在由警員認證舉發，但目的並非開單，而是盼遏止違規與事故。

交大表示，市民高架自2020年1月1日起開始實施科技執法，首月取締件數高達356件，今年7月取締數驟降至74件，比首月取締違規比率數驟降79％、建國高架今年3月建置完成、4月首度啟用，取締違規數為693件，今年7月則大幅下降，取締數為293件，與首月違規取締數相比，降低了58％。

交大呼籲，科技執法的目的在於遏止違規及降低員警攔檢風險，並杜絕駕駛違規僥倖投機心態，以減少交通事故， 另外駕駛也應遵守道路交通違規。

北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供
北市在市民、建國高架實施科技執法，針對4大項違規進行取締。圖／北市警察局交通大隊提供

交大 外送員

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