酒後徒手毆死友棄屍南投山區 男逃亡半個月落網

南投縣信義鄉松姓男子本月初到埔里訪友，與莊姓友人等人飲酒後一言不合，大打出手，松男盛怒之下疑失手打死莊，便將其載往仁愛、國姓交界山區棄屍，埔里警方昨循線在屏東潮州將松逮捕到案，訊後，今將依傷害致死罪嫌將其移送法辦。

據了解，25歲松男有竊盜等案纏身，1日到埔里鯉魚潭一帶與4、5名友人喝酒唱歌，酒後與席間47歲莊男發生爭執，一言不合爆發肢體衝突，松仗著年輕力壯，徒手將莊痛毆倒地，見他失去意識將其扛上車，一行人欲去仁愛鄉友人住處。

松男駕駛莊的車輛將他載到仁愛鄉，其他友人則搭一輛車，未料抵達友人住處，莊男仍未清醒，松還沒下車，又因送醫問題與他人爆口角，就載著莊男離開，之後兩人電話未接，還關機，其他人擔心出事，急忙撥打110向當地警方報案協尋。

埔里警分局表示，2日凌晨接獲仁愛警分局通報後立刻展開追查，發現松男涉及竊盜等7項案件，分別遭台東、板橋、苗栗、南投等地檢署發布通緝在案，雖設籍信義鄉，但居無定所四處打零工；同日晚間則在南投市山區尋獲莊男的車輛。

不過，警方尋獲莊男車輛時，車上時已空無一人，埔里警方持續追蹤，並成立專案小組，積極調閱監視器，並循多種管道追查，掌握松男人在屏東縣潮州鎮出沒，昨晚偕同潮州警方逮捕松男，今將人帶回埔里偵訊。

而松男落網後，對犯行坦承不諱，並向警供稱，當晚和莊男互毆將他載走後，發現他已無呼吸心跳，所以才棄屍在國姓鄉、仁愛鄉的交界山區；警方今也依其供詞尋獲莊男遺體，但其死因仍待檢察官及法醫進一步相驗才能釐清。