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被惡作劇叫15碗臭臭鍋？外送員做這事網誇「一生平安」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓外送員今天凌晨接獲訂單，外送15碗臭臭鍋，未料送到指定地點後，客人手機不接，也無人領貨，經詢問外送公司後，公司要她自行處理，王女就把臭臭鍋，就近送給第一、第二警分局的派出所，慰勞辛苦的警員，王女還把過程貼上臉書社團，有網友留言「樓主一生平安」，第一警分局今證實確有此事，也感謝外送員，另外若店家有損失，分局願意支付費用。

台中市第一警分局西區所長董力勳說，今天凌晨4時許，王姓外送員因民眾購買餐點後聯絡不上而遭棄單，外送平台業者請王女自行處理被棄單的餐點，王女認為警察工作辛勞，所以將餐點分送給各執勤員警享用，分局有收到8碗，警方感謝外送員體認警察辛勞，另外如果餐飲店因此案棄單蒙受損失，分局將支付相關餐費。

王姓外送員今天凌晨在臉書社團「爆廢公社」發文，指稱昨天晚上接獲15碗臭臭鍋的訂單，但送到目的地沒有人收，也沒有人接電話￼￼，「到底是誰三更半夜惡作劇」，回報客服後，公司要她自行處理15碗火鍋，她才分送給第一、第二警分局的派出所，「拜託警察大人幫我吃掉」。

未料貼文一出後，引發網友迴響，近萬名網友按讚，並留言「願樓主一生平安」、「感覺是有人的卡被盜刷產生的訂單」、「無言，為什麼要這樣惡作劇呢？不過轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」、「你反應好快，送給警察很棒，也可以送給消防隊」。

台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。圖／摘自臉書爆廢公社二館
台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。圖／摘自臉書爆廢公社二館
台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。圖／摘自臉書爆廢公社二館
台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。圖／摘自臉書爆廢公社二館
台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓外送員今天凌晨外送15碗火鍋時，因無人領取，回報公司後要她自行處置，她分送給第一、第二警分局的派出所員警慰勞。記者陳宏睿／翻攝

警察 外送員

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