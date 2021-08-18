快訊

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義山區發現骷髏頭 檢警相驗初判為5年前失蹤牛車伯

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣警方本月16日上午獲報，在大林中坑山區發現骷髏頭，警方到場研判為人骨，經清查失蹤人口特徵，疑為5年前失蹤的「牛車伯」郭崑鴻骨骸，檢察官會同法醫昨下午相驗，家屬從掛在骨骸上手錶判判為郭崑鴻，法醫相驗後取回顱骨、大腿骨，另採集疑郭的子女等直系親屬DNA，作親緣鑑定。

嘉義縣新港鄉「牛車伯」郭崑鴻(民19年次)，5年前時的8月15日早上，自嘉義縣新港鄉月眉潭住家騎腳踏車外出後失聯，家屬會同嘉義縣救難協會等單位尋找，同年9月8日在南華大學後方葉子寮山區，被筍農發現腳踏車及鞋子，但人一直沒找到。

簡姓男子本月15下午5時許，在山區工作時 發現1個長有青苔的灰綠色「石頭」，返家後覺得不對勁，隔天上午向警方報案，警方鑑識人員到場處理，於該頭骨發現地周邊搜索，發現一截手骨上有配戴銀色手錶，部分骨骸疑被風雨土石沖刷蓋住，立即挖掘採證，並透過人口清查通知郭崑鴻兒子到案指認，認為該手錶應為郭崑鴻之物。

檢方表示，經詢問家屬指出，郭崑鴻未與他人有糾紛、沒有欠債，5年前尋找時，在現發現骨骸附近山路上，找到郭的鞋子和所騎腳踏車，檢方為釐清死者身分，已採集家屬口腔黏膜，法醫並將死者頭骨丶股骨帶回，將送法醫研究所確認身份，死因仍須釐清。

家屬透過骨骸上掛著的手錶，研判應該是「牛車伯」郭崑鴻。記者卜敏正／翻攝
家屬透過骨骸上掛著的手錶，研判應該是「牛車伯」郭崑鴻。記者卜敏正／翻攝
骨骸所在位置位於嘉義縣大林偏遠山區。 圖／讀者提供
骨骸所在位置位於嘉義縣大林偏遠山區。 圖／讀者提供

骨骸所在位置位於嘉義縣大林偏遠山區。 圖／讀者提供
骨骸所在位置位於嘉義縣大林偏遠山區。 圖／讀者提供

嘉義 腳踏車 失蹤

延伸閱讀

認養分隔島竟設「圈狀宗教造型物」 嘉義某宮廟遭檢舉

台中婦14樓墜落躺腳踏車旁明顯死亡 警找同住丈夫詢問

農委會耗資21億南遷茶改總廠 蘇貞昌今南下宣布喜訊

影／心酸！桃源斷橋芒果出不去 果農涉險徒步2小時扛下山

相關新聞

房仲小白機洩上億筆個資 警逮64人

原本擔任房屋仲介工作的新北市溫姓男子（55歲），兩年前發現大量屋主個資，有助房仲業者開發客戶及查詢屋主電話、住居所、聯絡...

桃源區代表謝宜真落水失蹤第8天 家屬：「死要見屍」

高雄桃源區代表謝宜真本月11日晚間6時許在台20線94公里落水失蹤，搜救進入第8天，謝的丈夫吳進良說，家屬有心理準備，預...

塭仔圳傳暗夜惡火 消防冒險踩保麗龍碎塊跨溝渠搶救

新北市塭仔圳重劃區泰山一帶的鐵皮工廠昨天凌晨11時許發生火警，消防人員抵達時發現，兩棟連棟鐵皮工廠已全面燃燒，經佈水線搶...

影／BMW男撿東西衝對向車道？釀6車連環車禍4人傷

台中市藍姓男子昨天晚間7時許，駕駛藍色BMW轎車行經西區向上路、華美街口時，疑因撿東西不專心，藍車偏向對向車道後，衝撞對...

自稱「女神」PO照被疑虐嬰 社工約談辯：只是想增點閱

桃園市一名從事直播、自稱「女神」的女子昨天在臉書po出多張圖文，因女嬰吐奶稱要對她「竹筍炒肉絲」，還說吐一口要「彈10下...

台中婦14樓墜落躺腳踏車旁明顯死亡 警找同住丈夫詢問

台中市消防局在今晚7時許獲報，南區學府路有一名女子倒臥在一台停放路旁的腳踏車上，救護車抵達現場時，女子已臟器外露，明顯死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。