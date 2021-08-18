嘉義山區發現骷髏頭 檢警相驗初判為5年前失蹤牛車伯

嘉義縣警方本月16日上午獲報，在大林中坑山區發現骷髏頭，警方到場研判為人骨，經清查失蹤人口特徵，疑為5年前失蹤的「牛車伯」郭崑鴻骨骸，檢察官會同法醫昨下午相驗，家屬從掛在骨骸上手錶判判為郭崑鴻，法醫相驗後取回顱骨、大腿骨，另採集疑郭的子女等直系親屬DNA，作親緣鑑定。

嘉義縣新港鄉「牛車伯」郭崑鴻(民19年次)，5年前時的8月15日早上，自嘉義縣新港鄉月眉潭住家騎腳踏車外出後失聯，家屬會同嘉義縣救難協會等單位尋找，同年9月8日在南華大學後方葉子寮山區，被筍農發現腳踏車及鞋子，但人一直沒找到。

簡姓男子本月15下午5時許，在山區工作時 發現1個長有青苔的灰綠色「石頭」，返家後覺得不對勁，隔天上午向警方報案，警方鑑識人員到場處理，於該頭骨發現地周邊搜索，發現一截手骨上有配戴銀色手錶，部分骨骸疑被風雨土石沖刷蓋住，立即挖掘採證，並透過人口清查通知郭崑鴻兒子到案指認，認為該手錶應為郭崑鴻之物。

檢方表示，經詢問家屬指出，郭崑鴻未與他人有糾紛、沒有欠債，5年前尋找時，在現發現骨骸附近山路上，找到郭的鞋子和所騎腳踏車，檢方為釐清死者身分，已採集家屬口腔黏膜，法醫並將死者頭骨丶股骨帶回，將送法醫研究所確認身份，死因仍須釐清。 家屬透過骨骸上掛著的手錶，研判應該是「牛車伯」郭崑鴻。記者卜敏正／翻攝 骨骸所在位置位於嘉義縣大林偏遠山區。 圖／讀者提供