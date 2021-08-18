北市男下班開車拋錨卡內科車道 警徒手推車即時救援
33歲李姓男子日前開車從內湖科學園區下班，在港墘路與瑞光路口等紅燈，當燈號從紅轉綠，但車子卻在內車道一動也不動，後方車輛不解鳴喇叭示警，路口站崗的警員見狀上前關心，才知道「原來車子拋錨了」。警方有鑒於當時下班車流量多，決定「徒手」將車子推到車流量較少的一側路旁，即時化解車流壅塞危機。
內湖分局港墘派出所副所長蔡佾錩、警員吳增彥當時在該路口執行交通疏導，見一輛小客車硬生生的「卡」在車道，上前了解知道是車子拋錨後，便決定1人負責推車、1人負責指揮交通，而李男上車打空擋控制方向盤，3人協力將車子移到不影響交通的路旁。李男感謝警方的「即時救援」，事後聯絡道路救援服務。
內湖分局呼籲，駕駛人行車前應先檢查車輛設備是否正常、油量是否充足，以免行車途中故障導致意外發生，車輛故障時亦勿驚慌失措，可撥打110報案專線或道路救援電話尋求協助。
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