蘇揆今接見8縣市新任警局長 基層警私下議論：收買人心
行政院長蘇貞昌今天傳出將個別接見包括彰化縣在內共八個縣市新任警察局長，警界有人解讀「院長要宣示人事主導權」，也有基層員警暗諷，這就是高層要「收買人心」的標準作風。
警界過去沒有行政院長接見新任警局長的慣例，今年7月中旬才上任的台北市警察局長楊源明、台中市警察局長蔡蒼柏也沒被安排面見行政院長，為何這次大動作在今天安排八個縣市新任警察局長由行政院長接見，消息傳出也令警界基層議論紛紛。
民國95年，當時警政署發布將彰化縣警察局長林國棟接任台北縣警察局長，讓時任台北縣長的周錫瑋跳腳，痛批警政署此舉踐踏地方自治，認為當時警政署長的侯友宜，在給他的局長候選名單中只提1人太過鴨霸，拒絕承認該人事異動案，甚至不讓林國棟參加治安會報，直到2個月後才讓林真除。
「這就是收買人心。」有基層員警私下表示，這就是中央高層有意緊抓警察人事權的標準作法。
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