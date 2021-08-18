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電話轉接詐騙老梗 桃園老夫妻險遭詐90萬元
桃園中壢的一對九旬邱姓老夫婦昨天中午到銀行緊急提領現金90萬元，行員察覺老夫婦不停竊竊私語行員驚覺有異，便立即向警方報案。員警到場後告知老夫婦遭詐騙集團慣用手法詐騙，兩人才坦承接到電信公司電話，如不匯90萬元現金，可能會有刑責，所幸警方及時阻攔，保住兩老的積蓄。
中壢警分局中福派出所接獲報案後，立即到場詢問細節，老夫婦謊稱說要領現金支付裝潢費用，但老夫婦兩人支吾其詞口徑不一。員警不停勸說兩人是遇到詐騙集團，老夫婦才坦承是接到電信公司電話，稱他們的身分遭人冒用要申請門號，如若不支付款項，不只名下帳戶會被凍結，還可能被對方供出帳戶產生刑責；詐騙集團還教導老夫婦如遇警方便告知提領的現金是裝潢費，避免被警方懷疑。
經勸說後，老夫婦才頓時恍然大悟，原來自己遇到詐騙老梗差點上當。兩老心有餘悸頻頻向員警、行員道謝，成功保住自己的畢生積蓄。
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